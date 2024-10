El Senado aprueba instar a que Cádiz se declare como Zona de Especial Singularidad con el voto en contra del PSOE

MADRID/CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior en el Senado ha aprobado este martes una moción para instar al Gobierno de España a que declare como Zona de Especial Singularidad a la provincia de Cádiz, afectada por el narcotráfico, con el voto en contra del PSOE, que ha defendido en su intervención la gestión de los socialistas en el Ejecutivo central desde su entrada en 2028 y ha considerado que esta circunstancia ya se produce "de facto".

Durante la exposición de la moción, el senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha considerado este asunto una cuestión "de absoluta justicia" que necesita del apoyo de "todos los grupos parlamentarios" ya que no se trata solamente de incorporar un complemento retributivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en la provincia de Cádiz y, en especial, en el Campo de Gibraltar, sino "fomentar la carrera" de estos agentes con la "estabilización de las plantillas".

"Estamos hablando de un sentimiento de vinculación de estos profesionales y de sus familias con el territorio en que trabajan", ha matizado Landaluce refiriéndose en este caso a la provincia gaditana, un territorio en el que "se trabaja mucho más que en cualquier otra demarcación del Estado" con "menos medios humanos, menos medios materiales y sin incentivos retributivos o profesionales para los que están totalmente comprometidos con darnos seguridad".

Para Landaluce, "lo triste" es que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, "no están por la labor" de declarar esta Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz, algo que "demuestran con hechos constantemente", como el que aún no hayan visitado el municipio de Barbate tras el asesinato de dos guardias civiles en febrero de este año, o decisiones como no ampliar la Comandancia de la Benemérita en Algeciras, según ha enumerado.

Estos aspectos reseñados por el senador popular se suman a la desaparición del grupo OCON-Sur de la Guardia Civil en 2018 o "la falta de arraigo" que se produce en los agentes destinados en este territorio, donde según ha dicho, se renueva anualmente al "30% de la plantilla" con lo que ello implica en la labor diaria.

"Al final lo que queremos en esta cámara el grupo Popular es que se ayude a combatir con mayor firmeza, con mayor determinación a los que ponen su vida a disposición, y se les ayude de la manera mejor y mayor", ha solicitado Landaluce.

En su turno de palabra, el portavoz del PSOE, Javier Remírez Apesteguía, ha trasladado el voto en contra de su grupo a esta moción presentada por el PP al entender que dicha catalogación "ya se aplica de facto" como ya ha expresado en ocasiones anteriores el ministro Marlaska, y añadiendo que "la posibilidad" de esta declaración es una cuestión que "se sigue estudiando para este ámbito geográfico" de una forma "detenida" para "tomar medidas precisas".

"En dichos análisis se tiene que tener en cuenta circunstancias como la gravedad del riesgo, la criminalidad a la que hacer frente, la complejidad de las investigaciones y muchos elementos que todavía hay que considerar", ha manifestado Remírez, quien ha entendido que "siguiendo estos criterios de seriedad y rigor, tal y como actúa este Gobierno y con resultados palpables para la seguridad ciudadana, no podemos apoyar esta moción en los términos expresados por el proponente".

El portavoz socialista ha argumentado además este voto en contra poniendo sobre la mesa cuestiones como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, iniciado en 2018 y que ya abarca a seis provincias andaluzas, que ha sido prorrogado hasta 2025 y que dispone de una dotación económica de "37 millones de euros" para este presente año.

Así, ha reconocido que la costa de Cádiz y parte de Andalucía es "uno de los puntos calientes de nuestro país en la lucha contra el tráfico de drogas debido a la proximidad con Marruecos y su extensa línea costera", asegurando que cuando el PSOE llegó al Gobierno "el principio de autoridad en esa zona estaba absolutamente cuestionado gracias o debido a consecuencia de la absoluta inacción de los gobiernos del Partido Popular".

Aunque ha manifestado el voto negativo a esta moción, el representante socialista sí ha expresado el apoyo y "la firme voluntad" de su partido de "lograr el máximo apoyo institucional y social" en la lucha contra el narcotráfico, "una lacra que envenena a nuestra población, especialmente a los más jóvenes, y atenta contra nuestra seguridad ciudadana y el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales, reforzando más aún si cabe el principio de autoridad del Estado, siguiendo con la dinámica emprendida en el año 2018 hasta la erradicación definitiva".

En el debate de la moción también ha intervenido Paloma Gómez Enríquez (Vox) como portavoz del Grupo Mixto, quien ha alertado de que la provincia es "uno de los territorios andaluces más azotados por el narcotráfico", convirtiéndose en un lugar donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "luchan contra este gran problema con falta de recursos".

Gómez ha lamentado que la muerte de los dos guardias civiles en Barbate al ser arrollados por una narcolancha "puso de punto de mira a esta provincia" y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que la provincia sea declarada como Zona de Especial Singularidad, al considerar que "la lucha diaria contra el narcotráfico y el contrabando les hace ya singulares" y que "el narco afecta a toda la provincia, ya sea directa o indirectamente".

Por su parte, Carla Delgado, senadora por el grupo parlamentario Izquierda Confederal, ha anunciado su abstención a esta moción, explicando que con la llegada de Marlaska a Interior ha habido "más incorporaciones" de agentes y que el Ministerio Interior "ya ha hecho mejoras al respecto de esta situación en la provincia" y "las continúa haciendo", con medidas como el Plan Especial de Seguridad, que incluye "refuerzo" de medios materiales y humanos.

"Lo que pide esta moción es redundar sobre lo que ya está haciendo el propio Ministerio del Interior. Lo que hay es que seguir trabajando y desde aquí felicitar a las Fuerzas de Seguridad por el inmenso trabajo y labor que vienen realizando", ha señalado Delgado.

En su turno de réplica, Landaluce ha pedido al portavoz del PSOE que se replantee el sentido de su voto sobre esta moción ya que "los únicos que ganan son los narcotraficantes" y que con sus declaraciones "sin apoyar ese compromiso decidido de todas las administraciones juntas por la lucha contra el narcotráfico, lo único que hacemos es ayudar" a estos delincuentes.

Finalmente, la moción ha salido adelante al contar con 18 votos a favor y cuatro abstenciones, y con los nueve votos en contra ya anunciados por el PSOE durante el debate.