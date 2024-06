Sherry Golf Jerez acoge este sábado un torneo solidario para apoyar la labor de la ONG Crecer con Futuro

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizado por Cimbra Acción Solidaria, este sábado 29 de junio se celebrará en Sherry Golf Jerez un torneo para apoyar los proyectos de la ONG Crecer con Futuro, que desde hace 20 años trabaja para ayudar a la infancia más desfavorecida tanto en Paraguay como en Andalucía.

Habrá tres formas de participar en este evento: jugando al golf, asistiendo a una visita guiada por Jerez y al posterior almuerzo en el Sherry Golf Jerez junto con los que hayan participado en el torneo, o comprando entradas de la Fila Cero.

El torneo se disputará en la modalidad stableford individual, con salida simultánea a las 9,30 horas. Las inscripciones se pueden realizar a través de https: //www.nextcaddy.com/tour/55103. El importe es de 65 euros e incluye salida al campo, ágape con entrega de trofeos, sorteo de importantes premios y almuerzo solidario.

Habrá varias categorías: Damas Hp. (0-18), Damas Hp. (18-36), Caballeros Hp. (0-18), Caballeros Hp. (18-36) y Máster Séniors (mayores de 70 años). Habrá trofeos y premios para los tres primeros clasificados en scracth Damas y Caballeros (no acumulables), y para los dos mejores en Máster Séniors; a la bola más cercana (par tres) o 'Putter' y al drive más largo (par cinco) o 'Driver'.

ALMUERZO SOLIDARIO

Aquellas personas que no quieran jugar el torneo pero quieran participar en este evento solidario pueden hacerlo inscribiéndose para realizar una visita turística guiada a la Catedral y el Alcázar de Jerez a partir de las 11,00 horas y asistir posteriormente al almuerzo solidario que tendrá lugar en el Sherry Golf Jerez a las 14,30 junto con los participantes en el torneo de golf.

Se pondrán a su disposición dos autobuses para trasladarse de Sevilla a Jerez. A las 9,00 partirá uno desde la Avenida de Portugal, en el Prado de San Sebastián, y a las 9,30 lo hará otro desde la parada del Metro en Condequinto, en Dos Hermanas. Es necesario solicitar plaza en uno de estos autobuses al inscribirse. El importe de la visita y almuerzo es de 45 euros, mediante transferencia a la cuenta ES91 2100 771 9 2413 0013 0195 o bizum (00693). Las mismas servirán para quienes deseen apoyar mediante la Fila Cero.

Cimbra Acción Solidaria es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2020, un día antes de que estallara la pandemia del Covid-19. La iniciativa partió de un grupo de profesionales de distintos campos, y algunos familiares suyos, con el objetivo de apoyar a ONGs que necesitaran recaudar fondos para llevar a buen puerto sus proyectos solidarios.

En esta ocasión han organizado el torneo de golf y el almuerzo solidario para apoyar a Crecer con Futuro, una ONG que fundó en 2004 la familia sevillana Vega Iglesias para mejorar las condiciones de vida de las 350 personas, entre ellas 150 niños, que vivían en condiciones infrahumanas en el vertedero de Encarnación (Paraguay).

En 2013, sin abandonar Paraguay, se pone en marcha en Andalucía el proyecto de Familias Colaboradoras para apoyar a los más de 2.500 niños que viven en Centros de Protección de Menores tutelados por la Junta de Andalucía. Son ya más de 200 los niños que conviven durante los fines de semana y las vacaciones con 175 Familias Colaboradoras. Se trata de menores de familias desestructuradas que no han sabido o no han podido ofrecerles el entorno de cuidados y protección que cualquier niño necesita, ya que "si no se les ayuda y se les da a conocer otros modelos familiares, terminan reproduciendo los patrones que han visto desde pequeños".