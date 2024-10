El sorteo de la ONCE reparte 875.000 euros entre Chiclana, Sanlúcar y El Bosque en la provincia de Cádiz

José María Alba, vendedor de la ONCE en Chiclana de la Frontera.

José María Alba, vendedor de la ONCE en Chiclana de la Frontera. - LA ONCE

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado una parte de su fortuna en la provincia de Cádiz, al repartir 350.000 euros en Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, respectivamente y otros 175.000 euros en la localidad serrana de El Bosque, sumando un total de 875.000 euros en premios entre los tres municipios gaditanos.

En una nota, la organización ha detallado que José María Alba, vendedor de la ONCE desde 2014, ha repartido diez cupones premiados con 35.000 euros a las puertas del Mercado de Abastos y el Centro Comercial Plaza de Chiclana.

Para él es "una alegría muy inmensa" haber dado estos premios, aunque no sepa a quién le ha dado la suerte. "Es mucha satisfacción poder ayudar a familias que lo necesitan y que les vienen muy bien este dinero. A mí es como si me hubiese tocado porque me da mucha alegría dar premios y ayudar a la gente", ha afirmado entre las primeras felicitaciones que ha recibido este martes.

El mismo premio ha dado Antonio Rodríguez, afiliado y vendedor de la ONCE, en la Capilla del Carmen en el centro de Sanlúcar de Barrameda con otros diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Según la organización, se ha mostrado "encantado" y esperando a ver a sys clientes "para ver quién ha sido".

Por su parte, Rafael Rivero, vendedor desde 2019, ha repartido otros cinco cupones agraciados con las cinco cifras, premiados con un importe global de 175.000 euros. "Se han quedado en El Bosque y eran muy buenos clientes míos, as que es doble la alegría", ha comentado a este respecto.

En total, 875.000 euros en premios mayores en un sorteo que estaba dedicado al 50 aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y que ha repartido el resto de sus premios entre Castilla y León y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, entrega 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras.

Para este martes 8 de octubre el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de diez millones de euros.