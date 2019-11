Teresa Rodríguez: "El PSOE se ha visto ante la sociedad andaluza como lo que es, un partido cargado de corrupción"

Actualizado 19/11/2019 14:39:08 CET

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, durante la pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

CÁDIZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que con la sentencia del caso de los ERE "el PSOE andaluz definitivamente se ha visto ante la sociedad andaluza como lo que es, un partido cargado de corrupción que ha sobrevivido durante 40 años haciendo trampas y utilizando dinero que era de todos para sus propios fines personales".

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha añadido que la sentencia "deja muy claro la forma en la que el PSOE de Andalucía ha gestionado lo público durante todos estos años".

"Pone sobre la mesa la vergonzante realidad de que la supervivencia del PSOE en el poder casi 40 años guarda relación con tejer redes clientelares a través de la malversación de fondos públicos, de la compra de la paz social mediante el dinero que tenía que ir destinado a otra cosa", ha manifestado Teresa Rodríguez, que ha añadido que "eso es lo más grave del día de hoy, no solo lo que han hecho, sino lo que no han hecho con esos fondos".

En cuanto a las posibles consecuencias que podría tener la sentencia para el pacto a nivel nacional, ha manifestado que es algo que se le escapa y que su preocupación "está en Andalucía".

Para Rodríguez las "consecuencias" de los hechos "son durísimas y ya están rota al margen de la sentencia que hoy se pone sobre la mesa". Así, ha señalada que la primera es la absoluta desconfianza que se ha generado dentro de la administración y en la sociedad respecto a las ayudas para la formación y las ayudas al tejido productivo". "Dos elementos fundamentales para la generación de empleo en una tierra que lo necesita, se han cargado la confianza que todos deberíamos tener en la gestión de los dineros públicos para generar empleo", ha añadido.

Otra las de las consecuencias, a su juicio, "es algo en lo que nadie está reparando y esto que ha pasado podría volver a ocurrir, porque no se ha hecho absolutamente nada para evitar que vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza". "Tenemos una Cámara de Cuentas con 35 auditores para auditar los 800 municipios, la administración paralela, la Junta en su totalidad, las ocho diputaciones, los consorcios o las universidades, y no es razonable, no tenemos mecanismos ni recursos puestos que deberían servir para que esto no vuelva a ocurrir", ha explicado.

Además, ha añadido que "se han rechazado medidas como una oficina anticorrupción que sea independiente del Gobierno, hay una con un vínculo directa del Gobierno".

Teresa Rodríguez también ha puesto de manifiesto "la necesidad de implementar medidas más potentes que cambien completamente la administración pública andaluza, que es algo que no está haciendo el PP, que está sustituyendo a los antiguos cargos politizados de la administración por sus cargos y hay determinados que deben profesionalizarse, que debiera ser personal de la Junta y no elegido por el gobierno de turno".

La líder de Podemos en Andalucía ha afirmado que le parece que "deben cumplirse esas condenas y sobre todo que no vuelva a ocurrir esto que ha ocurrido hasta ahora".

En cuanto a la petición de responsabilidades, Rodríguez ha recordado que "en su momento" exigieron que dimitieran Chaves y Griñán, "hay una larga orla de cargos públicos condenados en esta sentencia y desde luego, nadie que tuviera relación con la gestión de aquellos tiempos debería de continuar con responsabilidades dentro del PSOE ni en la administración pública andaluza".

En este sentido, ha añadido que "pedimos todas las dimisiones que tengan que ver con esta cuestión, en su momento la pedimos de Susana Díaz por entender que tenía responsabilidades en esta cuestión".

"No nos hemos cortado ni un pelo en pedir responsabilidades dentro del PSOE respecto a las personas que convivieron con aquella situación, y Susana Díaz fue una de ellas, aunque a Susana Díaz de todas formas la han castigado los votantes", ha concluido Rodríguez, que ha recordado que ellos han sido los que han utilizado "una metáfora más contundente" cuando dijeron que "el cortijo apestaba".