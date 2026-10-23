Trece detenidos y 30.000 litros de gasolina intervenidos en una operación contra el petaqueo en Algeciras

Garrafas de gasolina incautadas en un operativo contra el petaqueo a narcolanchas en Algeciras (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha desarrollado la operación Gualín, que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal dedicada al transporte y suministro de combustible, víveres y otros enseres a organizaciones vinculadas al narcotráfico en las provincias de Cádiz y Málaga, deteniendo a 13 personas e incautando 30.000 litros de gasolina destinados presuntamente al petaqueo a narcolanchas.

Como ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, estos 30.000 litros de gasolina son la mayor aprehensión de garrafas de combustible realizada hasta el momento por el Instituto Armado de Algeciras, evidenciando la capacidad logística de la organización para abastecer a embarcaciones utilizadas por redes dedicadas al narcotráfico.

La investigación ha permitido constatar que la organización contaba con una estructura perfectamente definida y jerarquizada, en la que cada integrante asumía funciones concretas relacionadas con el almacenamiento, transporte y distribución de combustible y otros suministros.

Para ello, utilizaban diferentes vehículos e inmuebles destinados a ocultar y almacenar grandes cantidades de gasolina y material logístico, garantizando el abastecimiento de las embarcaciones que permanecían en mar abierto.

El método empleado consistía en trasladar durante la madrugada petacas de gasolina, víveres y otros enseres en vehículos hasta pequeñas embarcaciones situadas en playas y riberas de ríos navegables. Posteriormente, estas embarcaciones transportaban el suministro hasta las narcolanchas que permanecían en mar abierto y se aproximaban al litoral para con este fin.

Los investigadores comprobaron además que los bidones de combustible eran almacenados en viviendas y otros inmuebles que carecían de las medidas de seguridad adecuadas para albergar material altamente inflamable, generando un grave riesgo para las personas y el entorno.

La operación ha permitido la detención de 13 personas, la recuperación de un camión sustraído y la intervención de cuatro furgonetas de alquiler, un vehículo particular, una embarcación y 11.000 euros en efectivo. Cuatro de los detenidos ya han ingresado en prisión.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Roque-La Línea, con la participación de otras unidades operativas y de investigación de la Comandancia de Algeciras.