Valero exige a Moreno que "abandone su insumisión" con Ley de Vivienda y le afea "entregar servicios públicos a fondos"

CÁDIZ 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha hecho este viernes balance del Gobierno andaluz y del Gobierno de la Nación para recriminar al ejecutivo que preside Juanma Moreno que "está entregando los servicios públicos a los fondos de inversión", en ámbitos como la educación universitaria o la Formación Profesional, práctica que ha hecho extensiva a "nuestros sectores productivos, lo que está ocurriendo en el campo".

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de IU Cádiz, Valero ha criticado también al presidente andaluz por su actitud frente a la Ley de Viviendas estatal y le ha instado a que "abandone su insumisión", convencido de la necesidad de declarar "zonas tensionadas en Andalucía", entre las que ha incluido la propia capital gaditana, al esgrimir que es una medida "para que bajen los precios del alquiler, como ha ocurrido allí donde se ha aplicado".

Seguidamente, el también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha reclamado "que se aplique una tasa turística" con la premisa de que "los beneficios que está generando el turismo y que se están yendo a pocas manos tienen que ser revertidos en el conjunto de la sociedad", convencido de que "la tasa turística no puede ser una excusa y una patada para adelante" y que "se tiene que aplicar".

"Hay un Gobierno andaluz que se lo pone difícil a los andaluces cuando desmantela la sanidad pública, cuando tiene a los andaluces en esa incertidumbre de no saber si le van a atender a tiempo, si el diagnóstico va a llegar a tiempo, si la operación quirúrgica se va a hacer cuando toca, cuando no tienen el pediatra y tienen que esperar hasta diez, quince días para que la atienda el médico de familia", ha proseguido afirmando en su retrato de los servicios públicos andaluces.

Entre los sectores donde Valero ha reprochado a Moreno su gestión de los servicios públicos son la formación profesional y universidades, que ha identificado como "claves para la igualdad de oportunidades, para que los hijos de las familias trabajadoras puedan progresar en la vida", antes de lamentar que "se están desmantelando y entregando al negocio privado", un comportamiento que ha extendido a la educación infantil de cero a tres años, donde ha recordado que "se ha devuelto dinero" al Estado por parte de la Junta de Andalucía.

Tras poner de ejemplo la situación que se vive en el ámbito rural, "donde se están expropiando tierras fértiles para entregárselas a fondos de inversión que ponen macroproyectos de fotovoltaicas", Valero ha señalado "la política extractivista de nuestros recursos" de un Partido Popular "que no cuida a la gente, que en el Ayuntamiento de Cádiz supone un auténtico retroceso para los vecinos y vecinas".

"DERECHA Y ULTRADERECHA NO PARAN DE ATACAR AL GOBIERNO DE COALICIÓN"

El líder de IU Andalucía ha considerado también en el ámbito nacional que "la derecha y la ultraderecha no han parado de poner palos en las ruedas a los avances de este país, no han parado de atacar a un Gobierno de coalición", para advertir de que esos no tienen como destinatarios al PSOE, Izquierda Unida, Sumar, sino "a los ciudadanos, a los trabajadores que necesitan de medidas que mejoren su vida cotidiana".

"A pesar del Partido Popular y de Vox, estamos con unos resultados de legislatura que son históricos", ha dicho Valero, quien ha blandido en ese sentido que "estamos cerca de los 22 millones de ocupados en nuestro país", cifra que ha considerado "no había pasado desde hace más de veinte años" y ha defendido que "la renta de las familias disponibles, a pesar de la inflación, ha aumentado" y, en consecuencia, "el nivel de desigualdad social ha disminuido porque se han revalorizado las pensiones, se han incrementado las pensiones".

En su balance de la contribución de las políticas del Gobierno, Valero ha señalado otro aspecto como que "el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en nuestro país ha sido históricamente una de nuestras grandes preocupaciones, se ha reducido a diez puntos", hecho que ha presentado como que "estamos en la media europea", antes de recordar que "todo esto se ha hecho con una oposición implacable, improductiva, de la derecha y la ultraderecha que no le preocupa cómo viva la gente".

En el caso de la vivienda ha descrito el hecho de que "el mercado inmobiliario ha sido el patio trasero de la oligarquía española para sacar renta, sacar plusvalía sin dar palo al agua", antes de indicar que "el mercado inmobiliario necesita que se le ponga orden" y ha calificado de "fundamental promover la vivienda pública", de manera que sea "una prioridad del Gobierno central , del Gobierno autonómico, que es su competencia y, por supuesto, con el Gobierno local plenamente comprometido".

"Hay que prohibir la venta de viviendas para la especulación", ha proclamado el líder de IU Andalucía, convencido de que "la vivienda es un derecho y la venta de viviendas tiene que estar orientada a la vida en esas viviendas".

Valero ha avisado de que "estamos en tiempos de antipolítica, de discurso fácil, maniqueo, poco constructivo, que rompe la convivencia y que aleja las soluciones a los problemas de la gente, de la capacidad de las instituciones y de la capacidad de la gente de plantear soluciones y ante eso es fundamental la política cercana".