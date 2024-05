Vinoble abre sus puertas este domingo en el Alcázar de Jerez con 63 stands y 800 referencias de vinos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del Salón Internacional de los Vinos Nobles (Vinoble) se celebra en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) del 26 al 28 de mayo con 63 stands de once países diferentes, 800 referencias de vinos y una previsión de visitas de 8.000 asistentes de 25 países.

Vinos de crianza biológica del Marco de Jerez, de Montilla, Málaga o Huelva, de Alicante, Valencia y Navarra, las históricas malvasías de Canarias o los vinos dulces catalanes, del Priorato o Terra Alta, así como los de Rueda o Toro serán algunos de los vinos nacionales representados en esta edición de Vinoble. A ello se suman la amplísima gama de vinos internacionales de Portugal, los Sauternes, Barsac o los vinos del Loira en Francia, los históricos Tokaj de Hungría o los auslese, beerenauslese y trockenbeerenauslese de Alemania, entre otros.

Como novedad se creado también un nuevo espacio enogastronómico en una de las carpas donde se celebrarán presentaciones bajo títulos como 'El jamón del mar y sus vinos nobles', 'La cocina de la viña del Marco' o 'Fondillón y Salazón, la historia del Levante, origen y emoción' y que complementará toda la programación de este salón bienal.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural refuerza su participación en esta edición con un Programa de Experiencias Gastronómicas 'Gusto del Sur', incluido dentro del citado Espacio Enogastronómico. Un complemento a la programación general de Vinoble y toda una oportunidad para que los profesionales y amantes de esta bebida puedan adentrarse en una nueva dimensión en el conocimiento de los vinos generosos, licorosos y dulces, según ha señalado la Junta.

Así, este programa se estructurará en cinco diferentes experiencias gastronómicas que se desarrollarán a lo largo de los tres días de duración de este salón internacional. En concreto, las actividades tendrán lugar en una carpa de 100 metros cuadrados con aforo para 30 personas que estará ubicada en el Patio de San Fernando del Alcázar de Jerez.

Entre los protagonistas de estos eventos se encuentran destacados nombres de la cocina como Israel Ramos (Mantúa), Juanlu Fernández (Lú Cocina y Alma), José Álvarez (La Costa), Javier Muñoz (La Carboná) o Javier Abascal (Lalola). Estos cocineros maridarán sus creaciones con grandes joyas enológicas de la viticultura andaluza. Concretamente, emplerarán vinos tradicionales de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (DO) andaluzas que están presentes en esta edición de Vinoble (DO 'Condado de Huelva', DO 'Málaga', DO 'Montilla y Moriles', DO 'Jerez-Xérès-Sherry' y DO 'Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda').

Enólogos, sumilleres y bodegueros formarán también parte del panel de ponentes encargados de guiar las sesiones de este espacio en el que también se contará con expertos conocedores de productos emblemáticos de la gastronomía andaluza como el atún de almadraba. Este alimento protagonizará una interesante cata de niguiris en armonía con las cinco Denominaciones de Origen vinícolas andaluzas que participan en esta feria internacional.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez "ha querido dar un mayor impulso a este salón que se celebra cada dos años como referencia para los vinos especiales y cita obligada para el sector vitivinícola internacional, modernizándolo e impulsando su alcance y repercusión", según ha señalado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz.