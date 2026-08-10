Diputación de Cádiz destaca el resultado de las obras de emergencia en dos carreteras de Olvera dañadas por borrascas

El responsable del Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, junto a la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, vistando las obras finalizadas de la carretera CA-9102, que se vio afectada tras las borrascas de invierno. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

OLVERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El responsable del Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha expresado su satisfacción por el resultado de las obras de emergencia ya terminadas en dos carreteras provinciales de Olvera, que se vieron afectadas por los pasados temporales de invierno, destacando la "celeridad" y "solvencia" con la que se ha dado respuesta "a una situación crítica y fuera de lo común".

La Diputación ha señalado en una nota que ha invertido más de 2,1 millones de euros en ejecutar las obras para restablecer las condiciones de circulación y seguridad en las carreteras CA-9102, que da acceso a Olvera desde la autovía A-384, y en la CA-9109, que conecta las localidades de Olvera y Algodonales.

Bello ha acudido a Olvera para comprobar in situ el resultado de estos trabajos de reparación junto a la alcaldesa de la Olvera, Remedios Palma, y personal técnico de la Diputación, ha señalado esta institución en una nota.

Las dos vías llevan ya abiertas al tráfico varias semanas y entrando en detalles, en la CA-9102 se han realizado trabajos por un importe de más de 350.000 euros. En esta vía se produjo un deslizamiento de tierras que puso en peligro la estabilidad de la calzada.

La adjudicataria, la empresa Geocaminos, se ha hecho cargo de limpiar y retirar la masa de tierra deslizada, colocar una pantalla para contener la ladera y estabilizar el talud exterior. Además, se ha sustituido la obra de drenaje transversal y se han ejecutado otras soluciones para canalizar y reconducir posibles escorrentías futuras.

En cuanto a la CA-9109, han tenido que realizarse trabajos para el restablecimiento de la estabilidad de la vía ante el colapso inminente en varios puntos del trazado. El presupuesto de este contrato, adjudicado a la empresa Manuel Alba, se acerca a los 1,8 millones de euros e incluye también una intervención en términos similares en la CA-9123 (Gaidovar).

En este momento la Diputación continúa las labores en la CA-9101 (Olvera-Coripe), con una actuación que alcanza casi los tres millones de euros. Los daños provocados por las crecidas del río Guadalporcún y el arroyo Bermejo obligarán a mantener los trabajos hasta finales de año, como se ha señalado.

Esta carretera y la CA-9113 (El Gastor-Setenil) son las únicas que permanecen cortadas al tráfico de forma parcial como consecuencia de los temporales. El resto de las más de 20 carreteras afectadas por aquellas borrascas ya están a pleno rendimiento.

La administración provincial ha destinado más de 20 millones de euros en realizar obras de emergencia para restablecer la operatividad de las carreteras provinciales tras los temporales de invierno.