El festival de cine Generamma celebra su cuarta edición con la mayor representación de mujeres del sector audiovisual

CÁDIZ, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Realizado por Mujeres, Generamma, se celebra del 10 al 15 de septiembre en Chiclana (Cádiz) con más de 60 participantes del sector audiovisual, la mayor representación en sus cuatro ediciones entre cineastas, actrices y profesionales del sector cinematográfico, cultural y social.

En seis días se proyectarán 12 largometrajes y contará con 16 cortometrajes estatales en competición oficial, cinco cortometrajes andaluces en la muestra de socias de Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) y seis actividades paralelas entre talleres, encuentros y ponencias, además de inaugurar dos nuevas secciones: Pioneras, dedicada a las precursoras del cine, y Primas, dedicada a cineastas emergentes, como ha indicado Diputación en una nota.

El acto de presentación de este festival de cine se ha celebrado en el Palacio Provincial con la presencia de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad; María Ángeles Martínez Rico, segunda teniente de alcalde y delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Chiclana; Susana Rivas, delegada de Mujer y Cultura del Ayuntamiento de Chiclana; Agus Jiménez, presidenta de Aamma, Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales, entidad organizadora del Festival; Oliva Acosta, directora del certamen y José Lucas Chaves Maza, director SGAE Andalucía.

Los reconocimientos a las mujeres cineastas tendrán un papel destacado en esta edición, con dos profesionales del audiovisual que serán premiadas por Aamma y RTVA, y tres películas que optan por primera vez en la historia del festival a premios. Así, dos cortometrajes se llevarán galardones a la mejor obra de ficción y documental, mientras que un tercero se alzará con el Premio del Público Diputación de Cádiz al mejor cortometraje feminista, una novedad de esta edición.

Generamma se constituye así como un punto de encuentro referente en la igualdad de género en el cine, con la exhibición de películas imprescindibles del último año, la revisión histórica de obras referenciales, la apuesta por los nuevos talentos y el firme compromiso con la industria cinematográfica liderada por mujeres.

Susana Sánchez Toro ha manifestado la importancia que tiene para el área de Igualdad el apoyo a Generamma y "el orgullo" que supone para la Diputación de Cádiz la creación del nuevo Premio del Público, exponiendo "el necesario reconocimiento" para que el festival llegue "a todos los rincones". "Queremos incentivar la participación del público con este galardón que reconocerá al mejor cortometraje feminista", ha añadido.

Oliva Acosta en su intervención ha compartido el deseo de que Generamma sea "un festival inclusivo que llegue al público universal". En ese sentido, ha argumentando Generamma es un festival realizado por mujeres "pero no solo para mujeres" sino que se dirige a hombres y mujeres.

En la misma línea, María de los Ángeles Martínez Rico ha declarado que "para conseguir la igualdad real hay que contar con hombres y mujeres".

Agus Jiménez ha anunciado el Premio Aamma a la trayectoria a la actriz María Cabrera, un reconocimiento unánime compartido por todas las integrantes de esta asociación. Sobre María Cabrera ha contado que es la socia "más longeva de la asociación", que participa activamente en todas las propuestas y que "estamos deseando verla recoger su premio en la gala de clausura".

Por último, José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, ha señalado la implicación de Fundación SGAE en el festival, "el interés por apuntar de manera constructiva la realidad de las productoras ejecutivas en un coloquio que reflejará el papel crucial de estas profesionales en el proceso creativo y artístico, trabajando cada vez más cerca de guionistas, realizadoras y compositoras en proyectos audiovisuales".

Sobre el certamen, se ha detallado que Siobhan Fernandes, actriz de 'O Corno' --película inaugural de Generamma--, estará presente en la antesala de la proyección, mientras que las también actrices Inês Campos y Jacqueline Corado participarán en los coloquios de 'La metamorfosis de los pájaros' y 'Alma viva', respectivamente.

Las cineastas Ceres Machado ('Reflejos en una habitación') y Julia de Castro ('On the go') tendrán un encuentro con el público antes de la proyección de sus películas, ambas integrantes de la sección Primas.

La gala de inauguración correrá a cargo de Rosario Pardo y la de clausura por la también actriz Cristina Almazán, en compañía del periodista y responsable de cine de RTVA, Leonardo Sardiña. En esta gala se entregará también el premio RTVA a la guionista Isa Sánchez.