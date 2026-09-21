La Marcha en Bicicleta de la Diputación de Cádiz congrega a 500 personas en su sexta edición en Rota

Participantes en la IV Marcha en Bicicleta de la Diputación de Cádiz, celebrada en Rota para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La IV Marcha en Bicicleta de la Diputación de Cádiz ha congregado a 500 personas en su sexta edición, que se ha celebrado en Rota para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad y promover la movilidad urbana sostenible.

En una nota, la Diputación ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Rota, que ha participado de forma activa en la organización de este evento.

Familias, grupos de amigos, personas aficionadas a montar en bicicleta y clubes de ciclismo se han dado cita en esta jornada festiva, con la que se pretenden mostrar las ventajas para la salud y el medio ambiente de las formas de transporte no contaminantes.

Además del recorrido en bicicleta por las calles de Rota, se han llevado a cabo actividades paralelas, concursos y sorteos de regalos entre quienes han participado.

La programación de la Diputación en torno a la Semana Europea de la Movilidad continúa con una serie de talleres escolares sobre educación vial en bicicleta y patinete.

Estas clases empezaron el pasado viernes en el CEIP Pedro Simón Abril de La Línea, este lunes 21 de septiembre se han desarrollado en Grazalema tras una presentación en la que han participado el alcalde, Carlos García, y representantes de la Agencia Provincial de la Energía.

Bici Educa continuará durante lo que queda de mes en Ubrique y Rota.

Esta actividad, promovida por la Diputación, se realiza con la colaboración de la Federación Andaluza de Ciclismo con el objetivo de que los más jóvenes aprendan a usar la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal de manera segura, responsable y respetuosa.

La primera de las acciones organizadas por la Diputación por la Semana Europea de la Movilidad en este año ha sido un curso sobre Mecánica de Bicicletas, celebrado en Trebujena los días 11 y 12 de septiembre.

La Diputación de Cádiz se hace cargo de impulsar la movilidad sostenible en la provincia a través de la Agencia Provincial de la Energía.