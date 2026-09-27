Guardia Civil localiza más de 13.000 plantas de marihuana en un solo día y 37 personas son investigadas

Plantas de marihuana - GUARDIA CIVIL

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil llevó a cabo el pasado 23 de septiembre en la provincia de Granada uno de los dispositivos más importantes desarrollados recientemente contra el cultivo y tráfico de marihuana, con la ejecución simultánea de varias actuaciones policiales contra el cultivo de marihuana. Tras realizar 40 entradas y registros en viviendas, los agentes han logrado intervenir 13.226 plantas de cannabis y aprehender más de 732 kilogramos de cogollos de marihuana que se encontraban preparados para su comercialización.

Por el momento se cifra en 37 las personas detenidas o investigadas por su presunta relación con los hechos, según se recoge en una nota de la Guardia Civil.

Las actuaciones se han desarrollado de manera coordinada en las localidades granadinas de Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Atarfe y Gor, dentro de una estrategia dirigida a combatir de forma intensiva los cultivos de marihuana, especialmente los instalados en el interior de viviendas, así como las defraudaciones de fluido eléctrico asociadas a este tipo de plantaciones.

La dimensión del dispositivo ha exigido una importante movilización de más de 200 efectivos, así como una minuciosa planificación previa para garantizar que las distintas actuaciones pudieran ejecutarse de forma coordinada y simultánea en diferentes puntos de la provincia.

La actuación de mayor envergadura ha tenido lugar en Fuente Vaqueros, donde la Guardia Civil desarrolló dos dispositivos diferenciados. En el principal de ellos, se realizaron 24 entradas y registros, durante los cuales fueron aprehendidas 8.871 plantas de cannabis sativa y 708 kilogramos de cogollos de marihuana en verde.

Los agentes localizaron igualmente una importante cantidad adicional de cogollos secos ya preparados para su comercialización y consumo. Durante esta actuación, los técnicos de la compañía eléctrica localizaron y desactivaron 16 conexiones fraudulentas a la red de suministro eléctrico.

En una segunda actuación desarrollada también en Fuente Vaqueros se practicaron cinco entradas y registros, en las que fueron intervenidas 940 plantas de cannabis y 4,6 kilogramos de cogollos secos.

Los agentes intervinieron además un total de 17.600 euros en efectivo, un vehículo, dos televisores, un ordenador portátil y dos carabinas de aire comprimido.

En Pinos Puente, la Guardia Civil efectuó seis entradas y registros, donde fueron intervenidas 2.442 plantas de marihuana y 20 kilogramos de cogollos.

En Atarfe, los investigadores practicaron cuatro entradas y registros y localizaron tres plantaciones interiores de marihuana.

En total han sido intervenidas allí 967 plantas de cannabis en diferentes fases de desarrollo.

Los técnicos de la compañía eléctrica detectaron además 12 enganches ilegales a la red general de suministro, procediendo a su regularización y a la retirada de una importante cantidad de cableado instalado fraudulentamente.

En Gor-Las Viñas, los agentes han localizado una plantación exterior compuesta por seis grandes plantas de marihuana, con un peso en verde de 16,9 kilogramos.

UN DISPOSITIVO DE GRAN COMPLEJIDAD

El éxito de las diferentes actuaciones ha sido posible gracias al trabajo previo de investigación, análisis e inteligencia desarrollado durante semanas y a la capacidad de coordinación de las distintas unidades de la Guardia Civil participantes.

Especial relevancia ha tenido también la colaboración de los técnicos de la compañía suministradora de electricidad, que han permitido localizar numerosos enganches clandestinos y eliminar instalaciones ilegales que, además de ocasionar importantes perjuicios económicos, pueden generar graves riesgos de incendio y electrocución para los propios moradores y para el resto de los vecinos.

Estas actuaciones no suponen la finalización de las investigaciones. Durante los días sucesivos, las diferentes unidades responsables continúan analizando toda la información, indicios y efectos intervenidos durante los registros, según la nota.

La Guardia Civil mantiene abiertas gestiones para identificar, localizar, detener o investigar a más personas presuntamente relacionadas con las plantaciones desmanteladas, así como para determinar la responsabilidad individual de los titulares y moradores de los inmuebles en los delitos de cultivo o tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

El amplio despliegue implicó a efectivos de Seguridad Ciudadana, incluida la Usecic, componentes de Policía Judicial y de las Áreas de Investigación encuadradas en las compañías territoriales, Equipos ROCA, Servicio Cinológico, especialistas del Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal (GAIC) perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, cuya labor de análisis e inteligencia resultó fundamental para la planificación de los dispositivos, así como efectivos de PEGASO y medios de apoyo de la Unidad Aérea de la Guardia Civil (UAER) para la vigilancia de las operaciones desde el aire.