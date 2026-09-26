Montero (PSOE-A) traslada su pésame a Paco Téllez y a su familia por el fallecimiento de su hijo

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado su pésame y un abrazo a Paco Téllez, "referente histórico del socialismo cordobés", así como a toda su familia y seres queridos tras la pérdida de su hijo Pablo.

Según ha señalado la líder socialista a través de su perfil oficial de 'X', ha destacado la figura de Téllez como la de un hombre "profundamente comprometido con la cultura y con Córdoba", al tiempo de subrayar su implicación en "proyectos fundamentales para la vida cultural de la ciudad como Eutopía, CordoBlack o Cosmopoética".

"Su pasión y rigor siempre fueron sus señas de identidad. Descanse en Paz", ha manifestado la secretaria general a través de sus canales oficiales.