La presidenta de la Diputación de Cádiz destaca las Carreras de Caballos de Sanlúcar como "motor económico y turístico"

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, asiste a las carreras de caballo de Sanlúcar - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha acudido este sábado a la jornada inicial de la 181ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, un evento catalogado de Interés Turístico Internacional. La Diputación de Cádiz respalda esta edición con 110.000 euros, de los cuales 8.500 se destinan a los premios que la institución provincial otorga en la carrera que lleva su nombre.

Martínez del Junco ha puesto en valor que estas Carreras, que nacieron hace casi dos siglos, "forman parte de la identidad vinculada a la provincia gaditana". El certamen aspira a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La presidenta de la Diputación ha explicado que esta celebración deportiva es u"n buen ejemplo de cómo un gran evento deportivo, cultural y social puede convertirse en motor de desarrollo para el territorio siendo, al mismo tiempo, respetuoso con el entorno natural".

Se calcula que esta cita reúne en torno a 45.000 personas, lo que la convierte en una importante fuente para la dinamización económica del territorio y la creación de empleo tanto directo como indirecto. "Las Carreras", ha expuesto Martínez del Junco, "generan un importante retorno económico que beneficia no sólo a Sanlúcar, sino al conjunto de la provincia.

Durante su celebración aumenta la ocupación hotelera, la actividad en la hostelería, en el comercio y en numerosos servicios vinculados al turismo". En opinión de la presidenta, las Carreras "atraen, además, a un público interesado en la cultura, el deporte y el patrimonio lo que, potencialmente, genera un turismo con mayor gasto medio que el vinculado a otros segmentos".

En este marco, en la tarde del pasado sábado se ha disputado el Premio Diputación Provincial de Cádiz, una carrera de 1.600 metros que ha contado con seis aspirantes al triunfo. El caballo que se ha proclamado vencedor del Premio de la Diputación Provincial de Cádiz ha sido Mangaken, de la cuadra Tinerfe, y montado por el jinete Nico Valle. La presidenta Almudena Martínez del Junco ha sido la encargada de entregar la copa de este galardón

Entre las autoridades asistentes al palco de la Diputación en esta cita deportiva, se encontraba el presidente del Senado, Pedro Rollán. Asimismo, junto a la presidenta, han acudido a esta jornada de las Carreras el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de Deportes, Javier Vidal; el vicepresidente tercero de la institución, Jacinto Muñoz; la diputada responsable de Servicios Sociales, Paula Conesa; y el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón.

Como informa la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, entidad organizadora, este primer ciclo de carreras se desarrollará los días 8, 9 y 10 de agosto. El segundo ciclo, por otro lado, tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de agosto. Estas fechas atienden al calendario de mareas, ya que los días de las competiciones tienen que coincidir con una buena bajamar para que los caballos puedan correr por la playa con orilla suficiente.