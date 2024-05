El Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) invita en su décima edición a experimentar "un estilo de vida" este verano

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Tío Pepe Festival, que se celebra cada verano en las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz), regresa en su décimo aniversario con artistas de primer nivel como la malagueña Ana Mena o el popular grupo británico Take That, un evento musical que un año más contará con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y en el que se invita a experimentar "más que un festival, un estilo de vida"

Ese es el lema de este ciclo que el año pasado atrajo a la ciudad jerezana a unas 65.000 personas y que aúna gastronomía, enología, humor y música, además de flamenco, consagrándose como una cita "ineludible" del panorama nacional.

En una nota, la Diputación ha detallado que su presidenta, Almudena Martínez, ha participado este jueves en Sevilla en el acto de presentación de 'Veranea en la Bodega', marca bajo la que se aunan los ciclos 'Solera y Compás', Tío Pepe Comedy, además de los conciertos del Tío Pepe Festival.

Junto a la presidenta, han intervenido Mauricio González-Gordon, presidente de la Bodega González Byass, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y el embajador del Festival, José Mercé.

La presidenta de la Diputación ha mostrado su satisfacción por que se haga realidad una nueva edición de este festival, de la que ha dicho es "garantía de calidad, originalidad y éxito", lo que en su opinión lo convierte en "uno de los más especiales". Martínez ha subrayado su valor identitario y cultural al celebrarse "en un escenario único" como son las Bodegas González Byass de Jerez.

Además, ha apuntado a la oferta musical que ofrece y que incluye a artistas "de primer nivel" nacionales e internacionales, a los que se le une la visita "a un espacio mágico y una oferta gastronómica propia de la provincia". "Es pura esencia de Jerez", ha afirmado.

Almudena Martínez, que ha felicitado a la organización por alcanzar su décima edición, ha explicado que la provincia de Cádiz se ha convertido en un destino de festivales de música y que la Diputación les presta apoyo "porque generan actividad económica en los municipios, fomentan el turismo asociado a estos grandes eventos y contribuyen a dar proyección a la provincia".

El Festival se celebra desde el 12 de julio hasta el 16 de agosto y cuenta con un apoyo financiero de la Diputación que alcanza los 115.000 euros.

Como se ha señalado también desde la organización, el Tío Pepe Festival "es más que asistir a un evento, es adoptar un estilo de vida que celebra la cultura, la tradición y la innovación, viviendo intensamente cada momento y disfrutando de la compañía de amigos que comparten la misma pasión". Este Festival invita a formar parte "de algo más grande, a vivir la vida con pasión y pureza y a ser parte de una comunidad que valora la música, la gastronomía y los vinos como elementos esenciales de la vida, como componentes intrínsecos de nuestra identidad".

El Tío Pepe Festival arrancará el 12 de julio con Ana Mena y su Bellodrama Tour, un concierto que traerá a la ciudad a una de las estrellas "más exitosas e imprescindibles del momento" y que se ha consolidado en la escena pop y urbana.

Tras la malagueña llegarán otras noches de música en julio con Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, God Save The Queen, Take That, La Oreja de Van Gogh y Luis Fonsi. Agosto lo abrirá la banda aragonesa Amaral, seguida de India Martínez, The Music Of ABBA, José Mercé, Sidecars, Santiago Auserón, Nil Moliner y Los Secretos como cierre a esta décima edición.

En el ciclo de flamenco habrá espacio para Rancapino Chico y María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao y Jesús Méndez; mientras que las noches de humor las pondrán La Chirigota del Selu y Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández.

La presidenta de la Diputación ha recordado que la institución provincial concedió este año una Medalla de la Provincia a la Pasarela Flamenca Tío Pepe "por transformar el talento artesano en industria innovadora".

Además, durante la presentación celebrada en la Real Venta de Antequera -Sevilla-, también se ha proyectado el vídeo 'Estilo de vida' y se ha cerrado con una cata flamenca a cargo de Jesús Méndez y Antonio Flores.