Diputación de Córdoba aboga por que Deoleo quede en "manos españolas" y apunta a Dcoop como "una oportunidad histórica"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ante el proceso de venta del Grupo Deoleo, propietario de marcas emblemáticas como Carbonell, Bertolli y Carapelli, ha abogado este lunes por que la empresa se quede "en manos españolas", resaltando que su adquisición por parte de Dcoop "puede ser una oportunidad histórica para miles de productores de Andalucía y de España".

En respuesta a preguntas de los periodistas, Fuentes ha asegurado que no se trata de "una operación mercantil cualquiera", pues Deoleo cuenta con un volumen de negocio de "821 millones de euros; 19,7 millones de beneficio el último año; 29 marcas; 600 empleados y vende a 68 países, muy especialmente a Estados Unidos", de modo que "Andalucía y España se juegan el futuro de su aceite de oliva y el futuro de los productores españoles en un mercado que puede ser estratégico y de una solvencia de futuro muy grande para nuestra tierra".

En este contexto, el máximo representante de la institución provincial, que ha resaltado el interés de que la operación "se españolice", ha recalcado que hay "tres marcas que han posicionado su posibilidad de compra", en concreto, la italiana Coricelli y las andaluzas Acesur y Dcoop.

En su defensa por que Deoleo sea "una empresa de gigante de aceite mundial cuya residencia sea española", Fuentes ha subrayado que "Dcoop puede ser una oportunidad histórica para miles de productores de Andalucía y de España, para un sector estratégico de nuestra tierra", porque "supone reforzar precisamente a los productores, defender la calidad y el liderazgo de España en el aceite de oliva y también intentar bloquear el fraude".

"Deoleo tiene que ser un futuro andaluz y español porque somos los mejores productores de aceite de oliva del mundo y tenemos que comercializar de manera vertical al mundo entero", ha expresado Salvador Fuentes, quien ha insistido en que se trata de "una oportunidad histórica para consolidar a esos magníficos productores, consolidar unas ventas en el mundo a través de una cooperativa que es andaluza, que es española y que defiende la españolidad de los productos".

Para concluir, el presidente de la Diputación de Córdoba, que ha calificado de "prudentes" las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, respecto al proceso de venta, espera "la complicidad" del Gobierno de España para que Deoleo "sea más español que nunca, por no decir más andaluz que nunca".