Crisis migratoria en Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos y reacciones políticas

MADRID 14 (EUROPA PRESS)

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso del próximo miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

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