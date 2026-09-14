Crisis migratoria en Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos y reacciones políticas

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 8:19
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MADRID 14 (EUROPA PRESS)

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso del próximo miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria:

El PP sostiene que el Gobierno "pudo promover" la entrada masiva en Ceuta y lo acusa de "alentar próximas invasiones"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno "tener información" sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer "absolutamente nada" al respecto. "Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó", ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de "alentar próximas invasiones".

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