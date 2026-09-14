Irene Montero no descarta la hipótesis de que Marruecos pueda tener información de Sánchez obtenida con Pegasus

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede nacional del partido, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, no descarta la hipótesis de que Marruecos pueda tener información obtenida por Pegasus del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acusado al Gobierno de crear una "crisis humanitaria" en Ceuta por plegarse a Rabat.

"Parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe", ha lanzado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, cuestionada sobre si considera plausible la posibilidad de que Marruecos estuviera chantajeando a Sánchez, como ha deslizado el PNV.

Respecto a la tesis que enarbola el PP, que pide desclasificar la información sobre el espionaje de Pegasus al Gobierno para esclarecer si tiene algo que ver con la actitud del Gobierno ante el país vecino, Montero ha dicho que no descarta esa teoría dado que, aunque no hay ninguna prueba, se está "expandiendo" entre varios partidos, porque "parece evidente que algo hay"·.

"Todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe (...) No lo sabemos a ciencia cierta, pero si otros que saben más lo dicen, no vamos a descartar esa hipótesis", ha apostillado la dirigente 'morada'.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, manifestó la semana pasada durante el Consejo Ciudadano estatal del partido que Sánchez tenía "miedo" a Rabat y se cuestionaba si se debía a que tenían "demasiada información" sobre él.

SÁNCHEZ "NO SE QUIERE ENEMIRSTAR CON MARRUECOS"

Montero ha exclamado que la evidencia es que Sánchez y el ala socialista del Ejecutivo "no quieren enemistarse con Marruecos" y que el PSOE se ha sometido "muchas veces" a los "designios" del régimen del país magrebí "sin ningún tipo de justificación".

"A mí me da igual cuál sea el motivo, porque lo que sé es que esta crisis humanitaria que tenemos encima de la mesa, que es una autopista para la extrema derecha, no se tendría por qué haber creado", ha apostillado.

Para la eurodiputada de Podemos está claro que Marruecos "está metido hasta las cachas" en la crisis generada por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma del pasado 30 y 31 de julio, junto a sus "socios" que, parafraseando al expresidente José María Aznar, son Israel y Estados Unidos. Es más, ha agregado que todo el mundo ve que el país vecino aspira a controlar el estrecho de Gibraltar.

"PURO RACISMO E INHUMANIDAD" CON LOS MIGRANTES DE CEUTA

En todo caso, ha alertado que un problema geopolítico no puede derivar en una "crisis humanitaria" y que la cuarta economía de Europa no puede incurrir en esta inacción ante las personas que están desatendidas en Ceuta.

Montero ha proclamado que lo que está sucediendo en la ciudad autónoma es "puro racismo" y "pura inhumanidad", porque el país tiene suficiente capacidad para atender a estos migrantes a los que se podía haber trasladado a la Península en las primeras 48 horas de crisis.

Finalmente, ha remarcado su convicción de que no se los atiende como a los refugiados ucranianos porque son "negros y moros", para rechazar que el camino sea la devolución automática de estas personas.