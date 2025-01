La Diputación de Córdoba acoge una jornada de análisis y reflexión sobre los retos de futuro del AOVE

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, se ha convertido este jueves en escenario de debate y reflexión sobre el futuro del aceite de oliva cordobés gracias a las jornadas técnicas que en torno al olivar se han celebrado de la mano de la publicación Olimerca.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del encuentro, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha afirmado que "esta jornada evidencia la importancia del sector del olivar en nuestra provincia, un sector estructural esencial para el desarrollo y el crecimiento de la provincia de Córdoba".

Fuentes ha insistido en que "se trata de poner sobre la mesa los retos que debe abordar el mundo del olivar para mejorar su rentabilidad y, sin duda, para garantizar esta rentabilidad tenemos que abrazarnos a la tecnología, haciendo nuestro AOVE más competitivo".

"Debemos utilizar este tipo de encuentros para vertebrar una estructura que nos permita establecer sinergias y llegar a conclusiones que contribuyan al mejor posicionamiento del aceite de oliva virgen extra de nuestra provincia en los mercados", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha hecho hincapié en que "hablamos de nuestro producto más exportado, con casi el 30 por ciento del volumen total de exportaciones cordobesas y que en nuestra provincia se pueden alcanzar, en la presente campaña, más de 270.000 toneladas".

Según Fuentes, "todos los esfuerzos son necesario porque el olivar es uno de los elementos fundamentales de nuestra economía, pero también de nuestra propia identidad como provincia, estando presente en la casi totalidad de nuestros pueblos y siendo el aliado perfecto en nuestra lucha contra la despoblación de los núcleos más rurales".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "con esta jornada damos comienzo a todo un programa de eventos y acciones vinculadas al AOVE, una jornada que continuará esta tarde con la entrega de nuestros Premios a la Calidad y que mañana se trasladará al corazón de la capital con el II Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra".

Según ha explicado Romero, "propuestas y acciones que se vertebran en torno a un producto esencial para nuestra economía y que evidencian el compromiso de esta institución con todos los subsectores que trabajan para posicionar a nuestros AOVE entre los mejores del mundo".

Entretanto, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, ha recalcado que el Gobierno andaluz está "trabajando en el plan estratégico del olivar, que se va a presentar próximamente" y para el que "se han tratado de la mano del sector 50 líneas".

En este contexto, Acosta ha destacado que una de las líneas más primordiales es la relativa al "relevo generacional, que es importantísimo no solamente para el sector del olivar, sino para todo el sector agrario, y donde la Junta de Andalucía ha hecho una apuesta muy grande". También ha hecho referencia a la modernización, "entendiendo la modernización no solamente con la tecnificación, sino también atendiendo a otro de los problemas, que puede ser la mano de obra, que estamos sufriendo también en el sector agrario, y ayudando a los agricultores y a las industrias a modernizarse y a mejorar esos sistemas no solamente productivos".

Finalmente, la directora de Olimerca, Nieves Ortega, ha afirmado que "elegimos Córdoba para el desarrollo de esta jornada porque nos encontramos en el corazón del AOVE de calidad, la segunda provincia con mayor producción de nuestro país".

Ortega ha mencionado, además, que "nuestro propósito es analizar los problemas a los que debe enfrentarse el sector, desde el campo hasta llegar al nivel de los consumidores, por eso hemos invitado a líderes del olivar en los distintos subsectores".

"Abordaremos, así, el reto de la tecnificación del campo, de manera que se aminoren los costes de recolección para que el agricultor obtenga mayores beneficios de su producto; la tecnificación en la almazara, que nos haga más competitivos, y afrontar el reto de la estabilidad de precios de cara al consumidor", ha concluido Ortega.