La Diputación de Córdoba y la Asociación Cultural Belenista de Córdoba ponen en marcha el I Concurso de Belenes

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Asociación Cultural Belenista de Córdoba se unen para poner en marcha el I Concurso Provincial de Belenes, para reconocer el arte del belenismo.

La delegada de Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha explicado que "este concurso busca potenciar la cultura del belén, tanto en su expresión cultural como artística, como legado para las generaciones futuras".

En este sentido, ha recordado que "el Ministerio de Cultura y Deporte ha declarado el belenismo como una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha incoado el procedimiento para su inscripción como Bien de Interés Cultural en la categoría de actividad de interés etnológico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA)".

En definitiva, "estamos hablando de una actividad artística que no sólo se realiza con fines devocionales, sino que conforma una actividad social, accesible a toda la población y que contribuye a la transmisión de la cultura popular. Además, muestra oficios tradicionales y modos de vida en ocasiones desaparecidos".

Se podrán presentar al concurso todos los belenistas que no sean de la capital y tengan ubicado su belén en los municipios de la provincia. Podrá presentarse cualquier tipo de belén (abierto, cerrado, popular, artístico, dioramas, etc) y de cualquier estilo (bíblico, regional, moderno, etc) independientemente de su tamaño.

Se establecen tres categorías según la técnica de confección. La primera son los artísticos, que se elaboran con técnicas sofisticadas propias del arte, la construcción y el maquetismo intentando que el paisaje y el entorno sean lo más realistas posibles. Se emplean en ellos el yeso, la madera, el poliestireno expandido, las pinturas, etc. El belén artístico debe respetar las reglas de la escala y la perspectiva y podrá ser abierto, cerrado, histórico, local o regional. Los premios serán de 225, 175 y 125 euros para el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

La segunda categoría es la de los belenes populares, en la que entran los belenes realizados utilizando técnicas sencillas de montaje, con materiales tradicionales (corcho, musgo, serrín, papel plateado, etc), construcción prefabricadas adquiridas comercialmente y presentados normalmente abiertos y sin técnicas de perspectiva o muy básicas. Pueden ser abiertos o cerrados, históricos, locales o regionales. Se trataría de los típicos belenes domésticos. Los premios serán de 175, 125 y 100 euros para el primer, segundo y tercer belén clasificado.

La tercera categoría es la de los dioramas, que reúnen todas las características de un belén artístico pero son de dimensiones reducidas y se realizan dentro de una estructura que permite su transporte íntegro. Los belenes incluidos en esta categoría quedarán excluidos de las demás. Pueden ser históricos, locales o regionales. Las dimensiones máximas serán de 1 metro de ancho x 1 metro de alto x 1 metro de fondo. Los premios serán de 225, 175 y 125 euros para el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

Cada participante podrá presentar hasta siete fotografías en formato jpg con una resolución mínima de 300 ppp y no deberán exceder los 10 Mb cada una. El plazo de entrega de las fotos será del 6 de diciembre al 15 de diciembre. Las fotografías se enviarán a secretaria@asociacionbelenistacordoba.es indicando en el asunto 'I Concurso Provincial de Belenes' y añadiendo nombre y apellidos del autor/a del belén, la categoría en la que lo inscribe, localidad, dirección y número de teléfono de contacto.

El jurado lo formarán belenistas de la Asociación que vivan en la ciudad de Córdoba, ya que no pueden participar en el concurso, y una persona designada por la Diputación de Córdoba. Tras seleccionar cuatro belenes de cada categoría en base a las fotos presentadas, el jurado realizará una visita a los belenes los fines de semana del 21 y 22 de diciembre y 28 y 29 del mismo mes.