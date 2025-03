La Diputación de Córdoba destina 315.000 euros a programas de ocio y tiempo libre de municipios, ELA y asociaciones

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas, con un presupuesto de 315.000 euros, destinadas a municipios, entidades locales autónomas (ELA) y asociaciones juveniles que desarrollen programas de ocio y tiempo libre en la provincia de Córdoba, excluyendo la capital, que se desarrollen durante el 2025.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, quien ha detallado que "el importe de las ayudas para municipios y ELA es de 240.000 euros, tras el incremento en 20.000 euros que experimentaron el año pasado, y las dirigidas a asociaciones y entidades juveniles alcanzan los 75.000 euros".

Alguacil la ha recordado que "las ayudas podrán solicitarse hasta el 9 de abril y con ellas buscamos impulsar iniciativas y actividades que vayan dirigidas a la población juvenil, es decir, de 14 a 30 años de edad".

Entre las novedades de las convocatorias, la delegada de Juventud se ha referido al aumento del presupuesto en la dirigida de municipios y ELA. Además, "otra novedad es que se cubrirá hasta el 80 por ciento del coste del proyecto presentado y en la baremación se ha decidido valorar la participación el año anterior en la Red Pro Joven".

El importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar y en ningún caso podrá superar el 80 por ciento del coste total. La subvención no podrá ser superior a los 6.000 euros en el caso de proyectos de municipios y ELA. En cuanto a la convocatoria de subvenciones para asociaciones y entidades asociativas, la subvención concedida no podrá ser superior a los 3.500 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba 'http://sede.diputacion.es/diputacion/tramites' y se realizará a través del formulario electrónico habilitado al efecto. Toda la información sobre ambas convocatorias en el BOP del 19 de marzo.