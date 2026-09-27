Diputación de Córdoba destina cerca de 80.000 euros al desarrollo de iniciativas de carácter cultural

Firma de convenios de la Diputación de Córdoba con la Asociación Cultural Amigos de Ategua, con el Centro de Danza Antonio Ruz, con la Universidad de Granada y con la Fundación Prode. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha firmado cuatro convenios de colaboración con entidades e instituciones cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la cultura, "una colaboración dotada con cerca de 80.000 euros y que nos permitirá seguir apostando por algo tan esencial para nosotros como es la formación y la cultura".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha rubricado los acuerdos de colaboración con la Asociación Cultural Amigos de Ategua, con el Centro de Danza Antonio Ruz, con la Universidad de Granada y con la Fundación Prode, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Por su parte, Fuentes ha señalado "la importancia de este tipo de convenios porque nos permiten el desarrollo de proyectos e iniciativas en distintos puntos de la provincia, una colaboración que garantiza una mayor rentabilidad de los recursos destinados a este tipo de propuestas".

Así, el acuerdo firmado con el Centro de Danza Antonio Ruz contribuye a la puesta en marcha de un proyecto cultural de creación, exhibición, formación, mediación, pensamiento escénico y circulación artística vinculado a la danza y a las artes del movimiento". Dicha acción se articula en torno a la segunda edición del Día Internacional de la Danza en Córdoba, e incluye actividades de extensión y circulación por la provincia durante 2026.

Del mismo modo, la colaboración con Prode, supondrá el desarrollo del Programa cultural inclusivo para personas con discapacidad intelectual 2026-2027, que incluye actividades adaptadas a la oferta disponible en cada época del año, así como salidas a distintas actividades culturales y visitas diversas a museos, monumentos y edificios históricos y emblemáticos de Córdoba y la provincia.

Por otro lado, la cooperación de la Diputación con la Asociación Cultural Amigos de Ategua incluye la continuidad del proyecto 'Visitas guiadas', dirigido a dinamizar el Enclave Arqueológico de Ategua y su entorno y a favorecer su puesta en valor cultural, social y turística.

Finalmente, la institución provincial, a través de su Delegación de Cultura, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Granada en el que se incluye una actuación cultural, patrimonial, científica, educativa y de conservación preventiva orientada a la investigación, documentación, diagnóstico, protección y difusión del patrimonio arqueológico del Alto Guadiato. Dicha actuación se llevará a cabo en los términos municipales de Belmez y Villanueva del Rey e incluirá una intervención específica en el yacimiento romano de Casas Baratas.