La Diputación de Córdoba destina más de 774.000 euros para impulsar las actividades de 33 asociaciones sociales

Salvador Fuentes (centro), interviene durante el acto de firma de los convenios, junto a Irene Aguilera. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la firma de 33 convenios de colaboración con asociaciones y fundaciones de carácter social de la provincia, que van a permitir "impulsar la dinamización de un tejido asociativo que es clave para el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros pueblos".

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, ha suscrito unos acuerdo de los que ha destacado que "incluyen convenios de colaboración y convenios nominativos a los que se van a destinar 774.281 euros".

Para Fuentes, se trata de unas iniciativas que "forman parte de la obligación de las administraciones públicas de apoyar el trabajo, muchas veces desinteresado, de esa enorme red de apoyo que constituyen unas asociaciones y fundaciones cuya labor se dirige en gran medida a los colectivos más vulnerables".

"Son entidades que necesitan de nuestro apoyo y lo hacemos aportando fondos a proyectos concretos con los que favorecemos la colaboración público privada para el mantenimiento de uno de los pilares del bienestar", ha apostillado el máximo responsable de la Diputación.

La Diputación, a través de la Delegación de Derechos Sociales, ha firmado diez convenios de colaboración de nueve entidades a los que se dedican 345.000 euros, que se destinarán al Banco de Alimentos Medina Azahara, para el proyecto 'Alimentos solidarios 2025'; a Cáritas Diocesana de Córdoba para la iniciativa 'Hogar residencia San Pablo', y a Daño Cerebral Córdoba, para el proyecto de rehabilitación físico-funcional dirigida a personas con daño cerebral adquirido.

También tienen como destino la Asociación Down Córdoba, para el programa de formación e inserción laboral de personas con síndrome de Down; la Fundación Emet Arco Iris, para el tratamiento de la patología dual en comunidades terapéuticas; la Fundación Futuro Singular, para los centros de recursos especializados; la Fundación Hospital San Juan de Dios de Priego, para un proyecto de terapia ocupacional; la Fundación Prode, para un proyecto de acompañamiento e inserción laboral de personas con discapacidad, y la Fundación Promi, para la actividad ocio y deporte inclusivo.

Por otra parte, a través del IPBS, se han firmado 26 convenios nominativos que tendrán una dotación de 429.281 euros destinados a las entidades Acoda, Acodisval, Acoger, Afa Baena, Afama, Apannedis, Aprofisis, Asaenec, Autismo, Batá, Caminando Juntos, Camino de Futuro, Cocemfe, Colegio de Farmacéuticos, Craer, Despertar Lucena, Don Bosco, Down, Fundación Pública Local Aurora Camacho, Futuro Singular, Mia, Personas Sordas, Prode y Remolinos.