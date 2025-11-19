La Diputación de Córdoba falla sus premios literarios de poesía, novela rural, dramaturgia y albúm ilustrado infantil

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (al fondo), en la reunión del jurado del Premio de Poesía Vicente Núñez. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha hecho público este miércoles el fallo los premios literarios convocados por la Delegación de Cultura en sus modalidades de poesía, novela rural, dramaturgia y álbum ilustrado infantil o juvenil. Los cuatro galardones están dotados con 12.000 euros, la publicación de la obra y un trofeo, obra del artista plástico Javier Flores Castillero.

Según ha detallado la institución provincial, el XIV Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil se ha otorgado a 'A la bartola', de Canizales. En opinión del jurado, es una obra "destacable por la calidad de las ilustraciones, la maestría en el dibujo y la utilización de una técnica pulida". Canizales es profesor de Dibujo en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), director creativo y galardonado en distintos certámenes y convocatoria de premios.

Al XXV Premio de Poesía Vicente Núñez se han presentado un total de 270 poemarios y el jurado ha valorado conceder el galardón al poema 'El día en que Pipi Lamgstrump dejó de quererte', de Pedro Flores. Se ha valorado que el autor realiza "un recorrido por la complejidad de la identidad humana en correlación con la poesía europea y latinoamericana del pasado siglo". Pedro Flores ha publicado varios poemarios y ha recibido, entre otros, los galardones Premio Jorge Manrique, Premio Generación del 27, Miguel Hernández-Comunidad y Premio Alegría 2024.

En cuanto al XXVI Premio de Novela Rural Diputación de Córdoba, se ha otorgado el galardón a la obra 'Juancaballo', cuya autora es Luisa María González, quien ha publicado varios libros de novela y narrativa breve y se ha alzado, entre otros, con los galardones del Concurso de Cuentos del Ayuntamiento de Tarragona, concurso Filando Cuentos de Mujer y Concurso sobre Ruedas Alsa.

Por último, la obra ganadora del IV Premio de Dramaturgia Antonio Gala ha sido 'Séptimo izquierda', de Pedro Jesús Landínez de Haro, de la que el jurado ha valorado "su lenguaje contemporáneo y ágil, dirigido al gran público". Este autor atesora una dilatada trayectoria tanto en el ámbito escénico como en el cinematográfico que le ha llevado a desarrollarse en los campos de la interpretación, la dirección, la producción y en la escritura.