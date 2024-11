Los actores Eduard Fernández y Nathalie Poza desenmascaran al personaje de 'Marco' en Fical 2024 (Almería)

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Eduard Fernández y Nathalie Poza, junto al productor Xabier Berzosa y el periodista Gerardo Sánchez, han desgranado los secretos de Marco, el personaje protagonista y título de la película, durante una mesa redonda que se ha celebrado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Eduard Fernández interpreta a Enric Marco Batlle, un sindicalista español que fue secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y presidente de la Amical de Mauthausen de España.

Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Más adelante, se descubrió que había falseado datos de su biografía para aparecer como superviviente del campo de concentración de Flossenbürg, durante la Segunda Guerra Mundial.

Fernández ha confesado que "Marco difundió como nadie qué ocurrió en los campos de concentración. Luego lo piensas y te das cuenta de que hablaba tan bien de ellos porque no había estado nunca. Después de mucho pensar, llego a la conclusión de que Enric Marco tiene algo de actor".

"Se ha trabajado mucho su propio personaje. Lo hemos abordado sin ningún juicio y con respeto. Es el papel más difícil que he interpretado en mi carrera profesional", ha asegurado el actor catalán.

Por su parte, Poza ha destacado que el trabajo de Eduard "es excelso". "Se ha ido a un lugar en el que nos hace hasta compadecernos del personaje. Se ha preocupado de buscar en la infancia de este hombre, que se crió en un centro de salud mental. No es el clásico impostor, sino que necesita una atención de los demás".

"Todo ese vacío lo debe colmar con este servicio social, porque no cobraba por las charlas. Necesitaba construirse una identidad que no es real, pero no lo hacía por dinero", ha añadido.

Asimismo, Berzosa ha considerado que el protagonista "era un superdotado de la mentira. Quizás por eso empatizamos con él. Aunque los dos grandes errores que comete, más allá de la mentira, es usurpar la memoria de alguien que realmente estuvo en un campo de concentración nazi y que nunca pidió perdón".

18 AÑOS PARA PRODUCIRLA

El productor de 'Marco' ha explicado que esta ha sido la tercera versión del proyecto, como consecuencia de que ellos mismos cayeron en la trampa de las mentiras de Enric Marco. "Cuando saltó el escándalo en 2005, nuestro interés surgió desde el primer momento. En 2006 arrancamos un proyecto documental con él. Y una vez que iba a una visita a un centro penitenciario le propusimos acompañarlo y nos puso excusas".

"Luego nos enteramos de que había firmado un contrato de exclusividad con otro equipo para hacer un documental y nos había mentido. En 2010 nos lo encontramos en el Festival de San Sebastián y nos convenció para retomar el proyecto". "Lo grabamos en la oficina durante tres o cuatro días durante diez horas diarias. Para ver su forma de comunicar y psicología. Y arrancamos el segundo proyecto", ha añadido.

Berzoza ha recordado que "nos dijo que también estaba colaborando con el escritor Javier Cercas en 'El impostor' y volvimos a abandonar el proyecto. Él es mentiroso, pero nosotros tercos, y en 2018 empezamos con el proyecto de ficción que como no dependía de Marco, ha salido adelante".

Poza ha afirmado que una persona que haya vivido en un campo de concentración "no sería capaz de articular una historia tan teatral". Según ha explicado, quizá por eso resulta "cómodo escucharle".

Por otro lado, Fernández ha asegurado que "quería estar en el candelero". La actriz ha destacado que, más allá de la historia en sí, la obra explora "el concepto de la mentira y hasta dónde podemos llegar con ella". También ha señalado la dificultad del papel de la esposa del protagonista, al precisar que "admitir que te están mintiendo es difícil".

La actriz ha reflexionado sobre las implicaciones personales de las mentiras y ha planteado que "cuando uno se genera esas mentiras, ¿cómo haces para salir de ahí?". Además, ha destacado un momento en el que "la cámara se adentra en su alma de manera espectacular".

