La actriz Verónica Sánchez, premio en Fical: "El cine aumenta nuestra sensibilidad y las posibilidades de ser felices"

La actriz Verónica Sánchez ha sido homenajeada este viernes con el premio 'Almería, tierra de cine', en el marco del XXIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en reconocimiento a su labor interpretativa en películas como 'Los 2 lados de la cama' y en series como 'Los Serrano' o 'Sky Rojo', rodada en Almería.

"El cine es como una ventana que te amplía, como si te aumentara la porosidad de la piel. Aumenta nuestra permeabilidad, nuestra sensibilidad y, por tanto, nuestras posibilidades de ser felices", ha manifestado la intérprete durante una rueda de prensa previa al descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

Sánchez ha asegurado que pertenece a un oficio que le parece "bellísimo" que le ayuda a "explicarse el mundo". "Siempre el cine es espejo. Me ayudó a entender cuando era pequeña muchas posibilidades, muchas realidades", ha añadido.

La actriz ha expresado su emoción al recibir este reconocimiento en una ciudad tan ligada al cine. "Formar parte de la unión de esta ciudad con la ficción, con la cultura, me hace sentir muy honrada", ha declarado a la vez que recordaba cómo de niña su padre le hablaba con orgullo de las películas rodadas en Almería.

Sobre el rodaje de 'Sky Rojo' en Almería, la actriz sevillana ha afirmado que "Almería es un plató incomparable". "No lo digo yo, lo avalan muchísimas décadas de cine. Han pasado por aquí Spielberg, Lorenz de Arabia, todos los grandes de Hollywood".

Asimismo, ha señalado que "tener tantos kilómetros de costa, desierto y una ciudad que se vuelca con los rodajes hace que siempre sea un placer venir a rodar aquí".

Sánchez ha explicado cómo los paisajes almerienses jugaron un papel clave en la tercera temporada de Sky Rojo. "Pasamos de colores flúor y ambientes claustrofóbicos a dorados, marrones, el mar y el horizonte. Almería era el escenario perfecto para demostrar que las chicas habían conseguido escapar", ha señalado.

La intérprete ha revelado las exigencias que enfrentó durante el rodaje de la serie. "Me he sacado el título de buceo, he tomado clases de baile en telas y he corrido en tacones a diario". "¿Por qué no me dieron este papel con 20 años y no con 40?", ha bromeado.

No obstante, ha asegurado que fue "un proyecto arriesgado y enriquecedor" que le permitió experimentar con nuevos registros.

En cuanto a sus interpretaciones más queridas, la actriz ha comentado que "es difícil quedarse con uno, porque cada personaje me ha aportado algo". Pero ha destacado papeles como La chispa en 'Camarón', Amparo en 'Sin identidad' y Coral en 'Sky Rojo' por lo que han significado en su evolución profesional.

Sobre sus inicios, ha recordado cómo consiguió su primer papel en 'Los Serrano'. "Antonio Resines me propuso para el casting. Pasé tres pruebas y ya me cogieron". Ha señalado que aunque su debut fue en 'Al sur de Granada', la serie le dio una visibilidad masiva.

En un tono distendido, Sánchez ha bromeado sobre el polémico final de Los Serrano. "No lo escribí yo, no me miréis mal. Es un secreto a voces que es un final bastante desastre. A nadie le gusta, ni siquiera a los que lo escribieron".

La actriz ha agradecido a Fical y a Almería por el homenaje. "Creo que tenéis un gran festival, humilde en el trato, pero ambicioso en su programación. Os deseo una larga vida porque creo que es muy importane como seña de la ciudad".