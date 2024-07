Ara Malikian, María Peláe o Mikel Erentxun estarán en el festival 'Otoño y sal' de Níjar (Almería) en octubre

NÍJAR (ALMERÍA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Ara Malikian, María Peláe o Mikel Erentxun, entre otros, estarán en el festival 'Otoño y sal' que tendrá lugar los días 12 y 13 de octubre en los espacios escénicos que se ubicarán en Rodalquilar y la Isleta del Moro, en Níjar (Almería).

Según informa la Diputación en una nota, el evento cultural de "primerísimo nivel" organizado por el Consistorio y la productora Crash Music, nace con vocación de continuidad y que busca "aunar la música, la gastronomía, la artesanía y el medioambiente".

El espectáculocuenta también con la colaboración del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de Diputación Provincial, la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y fondos de la Unión Europea.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, y uno de los responsables de Crash Music, Diego Ferrón, acompañados por vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, y el delegado de la Junta de Cultura, Juan José Alonso, han presentado los datos principales para su flamante estreno.

Será los días 12 y 13 de octubre y con un cartel de "auténtico lujo" con el violinista de fama internacional Ara Malikian, de Depedro, el rock andaluz de Derby Motoreta's Burrito Kachimba (DMBK), el "salero torrencial" de María Peláe, el pop de autor de Mikel Erentxun, el folclore contemporáneo de Rodrigo Cuevas y "los reyes de la síncopa jamaicana" The Skatalities.

Garrido ha indicado en la presentación que "queríamos que Níjar se incorporara al circuito de festivales que hay en España, pero no queríamos hacerlo de cualquier manera. Hemos querido hacerlo con un formato muy cuidado, con un cartel que recoja distintas sensibilidades musicales, dando realce a nuestra artesanía, nuestro respeto medioambiental y nuestra gastronomía y haciéndolo con la garantía de calidad que le da Crash Music a todas sus producciones, además con el añadido de las medidas inclusivas de la Fundación Music For All".

"Uno de los principales valores con los que nace 'Otoño y sal' es alejarlo de las fechas habituales del verano, que es donde se agrupan la gran parte de los festivales y ofrecer así un respiro a todos los amantes de estas experiencias que aúnan un marco excepcional como es Níjar y la buena música, aprovechando el buen tiempo que tenemos en el mes de octubre", ha añadido.

El primer edil ha presagiado que habrá "una excelente acogida, y estoy convencido de que va a haber una gran respuesta en cuanto a la venta de entradas, teniendo en cuenta además que, por su propia naturaleza, no queremos un festival excesivamente masificado, sino que será respetuoso con el entorno, promoviendo el comercio, la hostelería y la artesanía de la zona, también señas de identidad fuera de Almería".

Desde Crash Music han valorado de manera positiva la puesta en marcha de esta nueva propuesta cultural y han expresado que "desde que nos sentamos a trabajar en el proyecto teníamos claro qué queríamos que fuese 'Otoño y Sal' y, a partir de ahí, ha sido muy sencillo dar forma a un cartel que es muy ambicioso y completo para ser su primera edición".

Desgranando con mayor detalle el cartel, Ferrón ha especificado que "tenemos a Ara Malikian, que es uno de los violinistas más conocidos internacionalmente, que gira por todo el mundo cada año, a dos cantautores muy personales y reconocidos como Depedro y Mikel Erentxun, uno más cercano al folclore latinoamericano y el otro al anglosajón, a dos muestras de modernidad desde el folclore más autóctono como María Pelae en el caso de Andalucía y Rodrigo Cuevas en Asturias, también a esa furia rockera de Derby Motoreta's y como guiño también a los extranjeros que están por Níjar pues una banda como The Skatalities que llevan en activo ya 60 años con distintas formaciones".

La diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, se ha mostrado "orgullosa" de cómo crece la oferta de festivales de la provincia y ha declarado que este verano Almería va a ser "tierra de música gracias a una infinidad de eventos culturales, pero 'Otoño y sal' cuenta con un valor añadido que otros no: el entorno mágico que es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su carácter desestacionalizador del turismo".

"Estoy segura de que este evento ha llegado para quedarse con la intención de convertirse en una experiencia cultural única que combina música, naturaleza, gastronomía y patrimonio", ha añadido.

En este sentido, ha añadido que "desde la Diputación de Almería apoyamos las iniciativas que sirvan para potenciar, preservar y difundir la cultura en nuestra tierra. En la provincia tenemos maravillosos enclaves que sirven como escenarios espectaculares, a la vez que estos eventos, como este que se celebrará el 12 y 13 de octubre, sirven para dinamizar la economía local".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta ha destacado que el sector de los festivales de música en España "está en alza en los últimos años, con un aumento del número de asistentes cada vez mayor, generando ingresos incluso superiores a la propia industria de la música".

Para Alonso, 'Otoño y sal' prevé congregar a unas 2.000 personas durante los dos días, 12 y 13 de octubre, y está llamado a convertirse en un referente de este nuevo formato exclusivo, Festival Boutique, que, a la vez, no deja de ser inclusivo y sostenible con el medio ambiente.

"Es importante destacar su carácter de desestacionalización, contribuyendo a atraer, no sólo a residentes, sino también a turistas nacionales e internacionales. En este sentido, el turismo nacional supone más del 70 por ciento de total de turistas en Níjar. 'Otoño y sal' pondrá su grano de arena para requilibrar los datos y ayudar a romper la estacionalización del turismo en la zona", ha concluido.

Las entradas para la primera edición de Otoño y Sal estarán a la venta a partir del viernes, 12 de junio, a las 12 del mediodía a través de su página web oficial https://festivalotonoysal.es/.