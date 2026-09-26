La carretera 'El Palacés' de Zurgena (Almería) se somete a obras de mejora por 150.000 euros

El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, y el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ejecuta obras de mejora de la carretera AL-7106 que une la A-7 y Zurgena a través de 'El Palacés' en el marco del Plan Red Viaria 2025-2026, que persigue mejorar la red de carreteras provinciales que vertebran y conectan los 103 municipios de la provincia.

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, acompañado del alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha visitado la zona para comprobar 'in situ' el estado de ejecución de unas obras que van a suponer la mejora de un tramo de dos kilómetros con una inversión de 150.000 euros, asumida por la Diputación Provincial de Almería.

Según la institución, esta vía cuenta con una capa de rodadura muy deteriorada, un trazado sinuoso adaptado al terreno y una calzada reducida, lo cual supone importantes dificultades para la circulación y perjudica la seguridad vial de los usuarios.

Para adaptar la carretera al volumen de vehículos actual y dotarla de un firme adecuado, se va a actuar sobre un tramo de 2.000 metros de longitud con una anchura de 8,00 metros. En el punto kilométrico 7 se va a ejecutar un tramo de cuneta hormigonada de 70 metros de longitud y 1,5 metros de ancho para mejorar la evacuación de aguas. El proyecto recoge la completa reposición de la señalización horizontal de la vía a lo largo del tramo afectado por las obras.

"Se trata de una actuación importante para el municipio que viene a completar el resto de actuaciones que hacemos en el programa de mejora de la red viaria provincial a lo largo y ancho de cada uno de los ejercicios presupuestarios", según ha dicho el diputado provincial.

Del mismo modo, el alcalde de Zurgena ha resaltado la importancia de un proyecto que supone la mejora de dos kilómetros de carretera. "Están totalmente asfaltados con ocho metros de ancho que se han mejorado las cunetas y que supone un nuevo apoyo de la Diputación Provincial a nuestro pueblo", ha valorado.