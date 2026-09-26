Disuelta en la madrugada de este viernes una concentración de cerca de 600 personas en Viapol (Sevilla)

Concentración de 600 personas en el entorno de Viapol. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla ha disuelto una concentración de entorno a 600 personas durante la madrugada de este viernes, 25 de septiembre, e interpone denuncia a cien de ellas por incumplir la ordenanza municipal.

Según ha detallado el Consistorio hispalense a través de sus canales oficiales, durante el operativo que se inició a las 23,00 horas, los agentes realizaron un "rápido despliegue" en la zona consiguiendo desalojar la concentración de unas 600 personas aproximadamente en calles Pirotecnia, Miguel Rodríguez Piñero y alrededores.

Una vez disuelta la masa, se formaron varios grupos de unas 40 personas en calle Miguel Rodríguez Piñero, y otro de unas 60 personas en el pasaje que conecta Diego Martínez Barrio con calle Pirotecnia, "todos ellos fueron identificados y denunciados por incumplir la citada ordenanza municipal de convivencia".

Asimismo, desde la Policía Local de Sevilla se trabaja a favor de la "pacífica convivencia y del respeto del derecho al descanso de los vecinos de Sevilla" y han apostillado que la normativa prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y puede conllevar sanciones económicas.

Además, el Grupo de Apoyo y Reacción intervino como apoyo al resto de la Plantilla de la Policía Local que estaba desplegada en la noche de este viernes tanto en los eventos extraordinarios como la Carrera Nocturna como en los diferentes barrios de la ciudad.