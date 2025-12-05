La Diputación de Almería aborda con Níjar la rehabilitación del Cortijo del Fraile y el nuevo parque de bomberos

El presidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Níjar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, se ha reunido con el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP) en el municipio para abordar proyectos comunes como la rehabilitación del Cortijo del Fraile y la puesta en valor de su entorno, las carreteras provinciales o la próxima puesta en marcha del Parque de Bomberos en 'La Granatilla'.

Garrido ha recibido a García Alcaina en su despacho donde ha firmado en el libro de honor municipal. El presidente ha valorado "el impulso que está dando al municipio" el regidor "tanto en materia poblacional, como en la mejora de infraestructuras y servicios", según ha explicado en una nota.

En este sentido, ha valorado las acciones en materia turística relacionadas con "la gran joya de la provincia: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar". Al respecto, ha recordado que la red viaria provincial despliega más kilómetros de vía en el municipio, donde se conectan diferentes núcleos.

Tras el encuentro que el alcalde y el presidente han mantenido se ha llevado a cabo una reunión con el equipo de gobierno nijareño, a la que también ha asistido el diputado provincial de Presidencia y Promoción, Carlos Sánchez, en la que han analizado algunos de los últimos proyectos.

Garrido ha agradecido "esta visita institucional que demuestra el compromiso con nuestro municipio de la Diputación y de su presidente, José Antonio García Alcaina, quien no ha tardado ni una semana desde que tomó posesión para desplazarse a Níjar e interesarse por los retos que tenemos por delante".

García Alcaina ha apuntado, por su parte, el respaldo de la institución provincial a "este municipio estratégico para un sector tan importante en la provincia como el turístico". "Níjar nos ofrece uno de los mayores tesoros de nuestra tierra con el parque natural y son muchos los proyectos que tenemos en marcha y vamos a seguir sacando adelante por el bien de los nijareños y todos los almerienses", ha dicho.