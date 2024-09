La Diputación de Almería apoya a CASI en sus III Jornadas de Igualdad de Género de la Mujer Cooperativista

ALMERÍA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) ha celebrado en el Palacio de Congresos de Cabo de Gata en El Toyo, en Almería, sus III Jornadas de Igualdad de Género de la Mujer Cooperativista Agraria, que han sido presentada por la periodista Marta Nebot Sánchez y apoyadas por la Diputación Provincial.

El evento "forma parte ya de la filosofía de esta cooperativa almeriense que, además de ser referente en producción y comercialización de tomate, es un ejemplo en el impulso de la igualdad en el seno de su entidad, entre sus socias y socios, trabajadoras y trabajadores", según ha indicado la institución provincial en una nota. En este evento, "la participación ha reflejado esa equidad en cuanto a la asistencia de hombres y mujeres".

El encuentro ha contado con un elenco "de primer nivel" en el turno de ponencias al estar la doble campeona olímpica Theresa Zabel Lucas, quien ha acumulado en su carrera, entre otros logros, además de los oros en las Olimpiadas de Barcelona '92 y Atlanta '96, cinco campeonatos del mundo y de tres Europa, a los que hay que sumar los doce campeonatos de España, en vela.

Theresa Zabell Lucas ha ofrecido una conferencia magistral con un recorrido por su vida deportiva y ha tomado como referencia los aros olímpicos, que ha asociado a "valores que debemos hacer nuestros para alcanzar nuestros objetivos".

"Desde los sueños que nos ilusionan, hasta la suerte que juega también un papel determinante. Eso sí, todo ello con sacrificio, equipo y estrategia. Son los aros elevados a etapas y valores a través de los cuales todas y todos podemos llegar a la meta que nos proponemos", ha trasladado.

La doble campeona olímpica ha valorado el camino de CASI para "alcanzar la igualdad real, con pasos importantes como la participación de la mujer en órganos de dirección y puestos de relevancia en diferentes departamentos".

En su trayectoria, ha destacado sus funciones como eurodiputada y como vicepresidenta del Comité Olímpico Español, durante ocho años; etapa en la que "ha podido incorporar todo lo que no me encontré en su día, dando más valor a la presencia de la mujer".

Entre las anécdotas que ha contado, ha destacado "la escasa importancia que en sus inicios deportivos, en los años 70, se le daba a la mujer" hasta el punto de "no contar con financiación gubernamental para participar en campeonatos del mundo". "No había dinero para que participáramos las mujeres aunque me había clasificado. Pues bien, trabajando y ahorrando, me financié mi primera participación", ha dicho antes de apuntar que "cuando hay éxito se abre las puertas".

En el orden de ponencias, Gissele Falcón Haro, impulsora del Proyecto MujerAGRO ha enfatizado el término "corresponsabilidad" en el ámbito familiar, laboral y personal. Asimismo el liderazgo y el talento ha tomado el relevo en la última ponencia del día, gracias a la conferencia de Carmen Castro Domínguez, CEO de Kainova.

Las tres ponentes, posteriormente, han protagonizado una mesa redonda en la que han compartido sus experiencias, de manera didáctica, y han hecho a los presentes partícipes de este momento para concienciar sobre las cuestiones claves para que hombre y mujeres "caminen juntos hacia la igualdad".

En el acto inaugural han participado, junto al presidente de CASI, Antonio Bretones Albacete, la concejala delegada del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María del Mar Esparza, y la diputada provincial de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz.

UNA "IGUALDAD REAL Y EFECTIVA"

Según ha trasladado la Diputación de Almería, el presidente de CASI, en su intervención, ha puesto de manifiesto el trabajo que se realiza en la cooperativa "para alcanzar la igualdad real y efectiva" con la implementación de su II Plan de Igualdad.

En este sentido, ha enumerado todas las mejoras alcanzadas hasta la fecha y "ha alabado la filosofía de las socias, socios, trabajadoras y trabajadores de la cooperativa que demuestran los valores de equidad en los que trabaja la entidad". Además, "en CASI ya estamos a punto de cumplir la paridad, ya estamos cerca de que seamos en la gran familia CASI las mismas mujeres que hombres", ha añadido.

Laynez, por su parte, ha afirmado que "las empresas deben caminar hacia una sostenibilidad ESG, que incluya medidas ambientales, sociales y de buena gobernanza. Y ahí la igualdad entre mujeres y hombres es imprescindible. Valoramos el trabajo que realiza el sector agrícola y estas jornadas de CASI es un buen ejemplo. A través de los planes de igualdad están desarrollando medidas para una igualdad real y siempre tendrán al Ayuntamiento para lo que necesiten".

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer ha señalado que en el último año ha crecido el número de mujeres ocupadas en Andalucía hasta superar 1,5 millones. Además, ha apuntado que las mujeres líderes han aumentado un 30%, con un 52% en las administraciones públicas y un 38 % en las entidades privadas.

Asimismo, en también en la inauguración, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha resaltado que estas jornadas son clave para poner en valor el papel de las mujeres en el cooperativismo y para recordar que la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia, sino también de eficacia. "Las cooperativas en las que las mujeres ocupan espacios de liderazgo son más innovadoras y más inclusivas. La igualdad no solo beneficia a las mujeres; beneficia a toda la sociedad".

Finalmente, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha clausurado el encuentro y ha resaltado la importancia de acabar con la "invisibilidad de las mujeres que trabajan a la sombra, como ocurre en el sector de la agricultura".