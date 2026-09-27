La Diputación de Almería presenta una enciclopedia audiovisual con 28 piezas para preservar el folclore de la provincia

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, durante la presentación de la Enciclopedia Audiovisual del Folclore de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) ha presentado, dentro de su ciclo 'Tardes del IEA', la Enciclopedia Audiovisual del Folclore de Almería, un proyecto que reúne ya 28 piezas con sus fichas técnicas descriptivas y que prevé alcanzar las 38 antes de que finalice el año para preservar, mediante grabaciones audiovisuales, la memoria de los bailes y la música tradicional de la provincia.

La iniciativa nació en 2015 con el objetivo de salvaguardar un patrimonio "especialmente vulnerable" por su transmisión oral y comenzó con la grabación de 22 de los bailes más representativos de Almería, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

La sede del IEA, en la plaza Julio Alfredo Egea, ha acogido la presentación, coordinada por Sergio Núñez, productor de la enciclopedia.

La programación ha incluido una entrevista con Núñez sobre el origen y desarrollo del proyecto, una mesa de debate sobre el futuro del folclore almeriense con directores de grupos provinciales y expertos en la materia, así como actuaciones en directo de bailes tradicionales, con acompañamiento musical de una rondalla de cuerda.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que las 'Tardes del IEA' constituyen "una de las actividades más importantes del IEA" y ha defendido la importancia de "rescatar nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestro folclore".

Morales ha subrayado que se trata de "un trabajo largo, de muchos meses, de años", pero ha señalado que, "siempre que consigamos que la gente joven transmita esta tradición, nos permitirá conservarla y no perderla". Asimismo, ha invitado a los asistentes a "disfrutar hoy de nuestra identidad, de nuestro folclore y de nuestra música".

Por su parte, Núñez ha explicado que la Enciclopedia Audiovisual del Folclore, en su volumen dedicado a Almería, "se inició en 2014-2015 y que ahora se retoma" para rodar "todo el folclore almeriense como parte del patrimonio inmaterial de nuestra provincia".

El productor ha señalado que el IEA, a través de la Diputación de Almería, respalda un proyecto en el que se ruedan "en su lugar de origen las piezas de folclore de toda la provincia de Almería, para el disfrute de todo el público".

Con esta presentación, el IEA busca dar mayor visibilidad a un fondo documental que ya está disponible en su página web y desglosado por bailes en su canal de 'YouTube', con el objetivo de transmitir a las nuevas generaciones un patrimonio "en riesgo de desaparición". El acto también será grabado y difundido a través de distintos medios de comunicación.