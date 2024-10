Fabio Testi recoge el premio 'Tabernas de Cine' en el arranque del Western Film Festival de Tabernas (Almería)

TABERNAS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La gala de inauguración de la 14ª edición de Almería Western Film Festival (AWFF), celebrada en el Teatro de Tabernas, ha rendido homenaje este jueves a Fabio Testi, cuya trayectoria lo ha convertido en un icono del wéstern europeo. El actor italiano, muy emocionado, ha descubierto su silla en el Paseo de Cine de Tabernas, un honor reservado sólo a las grandes figuras del cine que han dejado huella en la historia de este género. Un momento muy significativo que ha contado con presencia de gran público.

"Tenía que volver a Tabernas, estoy aquí con el corazón lleno. Me encanta que el cine esté por encima de todo porque el público de aquí quiere el cine, es amor y una evasión fantástica de la realidad. El cine es emoción, una familia. Toda la vida la he pasado estudiando e intentando hacer bien mi trabajo, un premio como este es una confirmación de todo ese esfuerzo", ha manifestado Fabio Testi. El actor ha agradecido este reconocimiento donde ha resaltado su amor por el cine rodado en el Desierto de Tabernas, informa la Diputación en una nota de prensa.

La entrega del premio 'Tabernas de Cine' ha consolidado a Testi como icono clave en la historia del wéstern. Terence Hill, Claudia Cardinale, Alex Cox o Franco Nero son algunos de los galardonados con este premio dedicado a las grandes figuras que dejaron huella rodando wésterns en Tabernas. Un acto que se ha llevado a cabo durante la gala de inauguración con la participación del alcalde de Tabernas, José Díaz, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y la diputada de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, Almudena Morales.

"En esta edición podremos ver mucho cine, algunos estrenos mundiales y nacionales, para todos los públicos y gratuitos. Para nosotros es una alegría volver celebrar el festival, cómo se decora el pueblo, los vecinos participan y acogen a un gran número de visitantes durante estos días. No hay que olvidar que es el único festival en Europa dedicado exclusivamente al wéstern y uno de los pocos del mundo. Este año, el festival pone su mirada en tres temas profundamente arraigados en nuestra historia: la migración, el tren y el agua. Tres elementos que han definido no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente y futuro", ha explicado Díaz.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que "nos tenemos que sentir orgullosos de este festival, único en su género a nivel europeo, que lo podemos disfrutar. Es uno de los festivales con más relevancia de la provincia, en unas semanas tendremos Fical, pero reconozco que el Festival de Cine de Tabernas ha sabido hacerse un hueco y dar importancia a Almería como 'tierra de cine'", ha trasladado Alonso.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado la importancia de este festival que se ha ido consolidando "no sólo por su calidad, las actividades que programa o el espectacular entorno donde se realiza, sino por su propia idiosincrasia. El wéstern fue el género cinematográfico que nos situó en la historia universal del cine, gracias a nuestros paisajes naturales y gracias a todos los que se volcaron con el mundo del cine desde que se rodó la primera película en nuestra provincia allá en la década de los cincuenta del siglo pasado".

"Desde la Diputación de Almería reafirmamos nuestra apuesta por la cultura y el cine. Así, seguiremos apoyando eventos como este que hacen más grande la historia de la provincia, además de poner en valor que Almería es el mejor plató de cine natural", ha añadido Morales.

Durante la gala de inauguración también se ha hecho entrega del premio a la 'Difusión del Género Wéstern' a José Enrique Martínez Moya, quien ha sido un pilar fundamental en la preservación y promoción del wéstern en la provincia. Este galardón se concede por primera vez en el festival y su objetivo es reconocer el trabajo de historiadores, escritores y periodistas que con su labor han promovido la difusión del género wéstern, especialmente vinculado a Tabernas y a la provincia de Almería. La gala ha contado con la actuación musical del dúo formado por Javier Arnal y Vera Acacio, que deleitaron a los presentes con una actuación cargada de emotividad.

"Tengo muchos recuerdos de Tabernas, llegué aquí con diez años en una bicicleta. He recorrido el Desierto, he hecho muchas rutas, nunca he pedido nada a cambio. Me gusta el cine y muchas gracias por este premio que por fin he recibido", ha expresado José Enrique Martínez Moya.

Almería Western Film Festival 2024 arranca oficialmente este jueves con una jornada cargada de actividades que incluye cine, música y la participación de grandes figuras del género. El festival, que se ha consolidado como un referente mundial del cine wéstern, ha brindado un día repleto de proyecciones, homenajes y momentos inolvidables para los amantes del cine.

La jornada ha comenzado con el pasacalles inaugural titulado 'La concienciación sobre el agua', una temática profundamente conectada con la región almeriense. El recorrido, que ha partido desde la avenida Europa y ha finalizado en el Teatro Municipal de Tabernas, ha reunido a los vecinos y visitantes para reflexionar sobre la importancia de la preservación del agua, un recurso vital en el árido paisaje que caracteriza esta tierra.

A las 11,00 horas, el Teatro ha acogido el primer programa doble de proyecciones. Se ha presentado el cortometraje 'El ladrón de lluvia', dirigido por Luis Sánchez, dentro de la Sección RTVA. Posteriormente, se ha proyectado la película de inauguración 'Paradise', del director estadounidense Max Isaacson, una obra que reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad en entornos inhóspitos. Tras la proyección, Isaacson ha participado en un coloquio con el público, compartiendo detalles sobre su proceso creativo y las temáticas que explora la película.

Al mediodía, la Sección Oficial de Escuelas de Cine ha presentado una serie de cortometrajes producidos por estudiantes de universidades y escuelas cinematográficas, que han demostrado la capacidad de las nuevas generaciones para revitalizar y aportar nuevas perspectivas al género wéstern.

Por la tarde, en la Sala La Serrata, se ha proyectado el cortometraje 'The End', dirigido por Eduardo Chapero-Jackson. Esta obra, que forma parte de la Sección Wéstern Classic, ha sido presentada por su productor Pepe Jordana, quien además ofreció una clase magistral para los asistentes, abordando los retos y técnicas de producción en el cine de género. Una actividad que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Almería.

La música también ha sido protagonista en esta primera jornada. El compositor Javier Arnal ha presentado la banda sonora oficial del festival en el Teatro, un disco que cuenta con diversas piezas que plasman los paisajes sonoros del wéstern clásico y contemporáneo.

Posteriormente, se proyectó 'Territory', una coproducción entre España y Kirguistán, dirigida por Alex Galán. Esta película, que forma parte de la Sección Panorama, ha contado con la presencia del director que ha compartido su experiencia de rodaje en entornos naturales tan únicos como los que muestra el filme y del actor protagonistas Darko Peric. Un proyecto que surgió hace tres ediciones en el Festival de Cine de Tabernas y que pone de manifiesto la importancia de un evento de estas características para la generación de sinergias y nuevos rodajes.

La jornada se cierra con otro programa doble de proyecciones. En la Sección RTVA, se presentará el cortometraje 'Aislados', de Miguel Cáceres, seguido por la película 'Los de abajo', del director boliviano Alejandro Quiroga, dentro de la Sección Oficial. Esta producción de 2024 que narra una historia de lucha y resistencia en los Andes.