Fical (Almería) aborda la adaptación a la gran pantalla de 'Verano en diciembre', de Carolina África

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Verano en diciembre' ha sido la cuarta película de la sección Ópera Prima que ha salido a la palestra este domingo con la extensa programación del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Según explica la Diputación en una nota, la cinta, protagonizada por Carmen Machi, promete ser una de las comedias "más divertidas" del año "a tenor de todo lo que ha compartido" esta tarde su directora, Carolina África, (que desde 2012 ha representado la obra durante diez años en teatros de España, Argentina, Uruguay o Colombia) en su encuentro con prensa y público en el Patio de Luces de Diputación y que, además, se suma un "componente emocional importante" ya que Lola Cordón, actriz que interpretaba el papel de 'suegra', fallecía el pasado viernes a los 88 años.

Con todo, "no ha habido tristezas en la presentación", ha señalado la institución provincial, porque tal y como ha indicado su directora, "me quedo muy satisfecha de saber que ha quedado inmortalizada en este papel, que es el que hemos venido haciendo en teatro en los últimos diez años. Con ella me he reído, nos hemos ido de copas, nos han atracado a punta de pistola en Colombia, etcétera. Ella quería llegar a ver la película terminada y así ha sido", ha compartido.

El punto de partida de la película es el siguiente: la historia se adentra en el hogar de Teresa (Carmen Machi), lugar que será el punto neurálgico donde confluirán sus hijas (Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar y Beatriz Grimaldos) y su suegra (Lola Cordón), una nonagenaria con demencia senil que vive bajo su cuidado. Las hijas coincidirán con su madre y su abuela en una reunión familiar en el hogar para conmemorar el aniversario de la muerte del padre. La cinta incluye un 'cameo' de lujo con Antonio Resines en el papel de sacerdote.

A partir de ese punto se provocarán múltiples conversaciones cruzadas, entre asuntos pendientes y recuerdos divertidos que hacen que la película sea divertida y muy ágil. "Cuando hacíamos la obra de teatro ya nos comentaban y nosotras mismas lo veíamos, que había un componente cinematográfico detrás. El proceso de llevarla al cine ha sido mágico, por poder usar todo lo que te permite el cine, desde incorporar a los personajes masculinos que en la obra se aludían, como poder utilizar recursos de videoclip o recursos como planos de una olla express en un momento de ansiedad de uno de los personajes", ha señalado la directora.

Del otro lado, Carolina África ha confesado que "es cierto que temía el que no se quedara bien plasmado en la película esa esencia doble de comedia y drama que tiene la obra de teatro, pero creo que el resultado sí que lo ha conseguido".

Las distintas personalidades de las hermanas --la cuidadora, la rebelde, la alocada, la aventurera y a la vez ausente-- son el detonante de múltiples conflictos, que provocan que las protagonistas choquen entre sí y lidien a su vez con sus propias frustraciones, miedos y anhelos.

"Trabajar con este elenco ha sido maravilloso y el reunir a una colección tan importante de caras conocidas ha tenido mucho que ver Bárbara (Lennie), que tuvo mucho que ver para que Carmen Machi se sumara y después todos los demás. Algunas se conocían ya pero sobre todo se respetaban mucho y conocían los trabajos anteriores de las demás, por eso ha sido muy fácil, sin haber ningún tipo de distinción en el set, dando confianza a Beatriz (Grimaldos) que era quizá la más nueva", ha afirmado la directora de la película.