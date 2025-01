El IEA de Almería presenta 'Remedios Martínez. La sonrisa clara de un piano en Serón', de Francisco J. Giménez

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA), dependiente de la Diputación de Almería, ha presentado un nuevo libro titulado 'Remedios Martínez. La sonrisa clara de un piano en Serón' en el que su autor Francisco J. Giménez repasa y difunde la figura de esta pianista natural de Serón.

Esta biografía, impulsada por el interés del Ayuntamiento de Serón y el IEA en difundir la figura de la pianista Remedios Martínez, ha sido el resultado de un proceso laborioso de reconstrucción. Según ha señalado la institución provincial en una nota, el proceso ha consistido "en la reconstrucción de un mundo casi perdido".

La obra ha sido posible gracias a la colaboración de diversos centros de investigación, como el Archivo del Real Conservatorio Superior de Madrid, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, el Archivo Histórico Provincial de Almería, el Archivo Municipal Adela Alcocer y, ya en Serón, el Archivo Histórico Municipal, el Registro Civil y el Archivo de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha resaltado la importancia de estas publicaciones "que acercan y ponen a disposición de los almerienses la cultura de diferentes puntos de la provincia".

"Esta obra es importante porque relata la historia de esta pianista talentosa de Serón, que decidió quedarse en su municipio, asombrando a cuantos visitantes la escuchaban, haciendo sonar un piano en la Plaza de Enmedio", ha asegurado Morales.

Además, la vicepresidenta de la Diputación de Almería ha señalado que "la figura de Remedios Martínez nos recuerda la importancia de cultivar la pasión y de luchar por nuestros sueños, incluso en las circunstancias más adversas".

Por su parte, el autor ha explicado que "las colaboraciones más valiosas vinieron de personas que se tomaron un especial interés en este proyecto" y ha agradecido a todos ellos, que les han ido relatando recuerdos y facilitando documentación e información.

Asimismo, Giménez ha destacado que "más que nada, este libro es una vuelta a mis orígenes, a Almería y a Serón, a mis abuelos y a mis padres, que me dieron la música, y especialmente a mi madre, Remedios -hija de la pianista-, que me transmitió su amor por los libros, la cultura y la música -que nos hace más humanos y más libres-, y me ha dado el piano, la vida y el amor, mi primer nido".

LA PUBLICACIÓN

El punto culminante de la carrera pianística de Remedios Martínez Moreno (1903-1950) fue ganar, embarazada de siete meses de su segundo hijo, el Premio Barranco en Málaga en 1925. Ya había asombrado a tribunal y público en el Conservatorio de Madrid al terminar la carrera de piano con tan solo once años en septiembre de 1914, y la prensa la aclama como 'niña prodigio' en sus conciertos de presentación en Almería en enero de 1915.

El compositor y crítico Rogelio Villar considera "un temperamento de primer orden" al ganar el Premio de Piano del Conservatorio de Madrid en 1920 y le augura el porvenir de José Cubiles o Lucas Moreno, otros "condiscípulos notabilísimos" de Pilar F. de la Mora; "pero Remedios se quedó en Serón, asombrando a cuantos visitantes la escuchaban, haciendo sonar un piano en la Plaza de Enmedio".

Este libro estudia la historia de la pianista, casi perdida, donde se entrecruzan personajes de Serón -El Maestro Música, Enrique Maceo, Don Leo, Manuel Blanque y José Antonio Torreblanca, entre otros- y otras mujeres pianistas -Leonor Pereira, Lutgarda Margañón, Carmen Pérez, Pilar Torregrosa y Josefa Bustamante, entre otras- mujeres invisibles que dibujan los futuros de Remedios.