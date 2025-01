El Murec expone la muestra 'Almería. La tierra ausente' de Sánchez Zabaleta hasta el 30 de marzo

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Almería. La tierra ausente' de Joseba Sánchez Zabaleta acerca los paisajes más naturales y cotidianos de la provincia con su exposición en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería, que reabre su sala de exposiciones temporales 2 desde este viernes hasta el 30 de marzo.

La muestra reúne 18 obras de la serie 'El olvido que nos habita', creadas en los últimos cinco años, en las que Sánchez Zabaleta reflexiona junto al espectador sobre lo espiritual que le evoca el paisaje almeriense, el paso del tiempo y los elementos cotidianos, entre otros.

Todo ello con una "visión poética que invita al público a realizar un viaje introspectivo para analizar desde una perspectiva diferente ese paisaje más cercano y familiar", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que la sala de exposiciones temporales 2 del Murec es "un espacio que continuamente va a acoger exposiciones de este nivel siendo el lazo de unión del Murec con los autores coetáneos que ya son un referente para el realismo".

"Sánchez Zabaleta nos trae una muestra que toma el testigo de la protagonizada por Eduardo Millán, con la que esta sala abrió al público, y con la que se complementa la colección permanente y la exposición temporal que ahora mismo también podemos disfrutar en la sala del artesonado mudéjar de López Mezquita", ha señalado Morales.

Asimismo, ha explicado que "desde la Diputación apostamos por el Murec como un gran universo cultural que sobredimensiona a nuestra tierra como enclave privilegiado y referente internacional para este movimiento artístico como el primer museo del realismo de España".

Además, ha recordado la "ambiciosa campaña de promoción" que se ha puesto en marcha del turismo cultural en la provincia con el Murec como protagonista y que ha arrancado con el despliegue de una lona gigantesca en la calle Alcalá de Madrid con el lema: 'En Almería, puedes emocionarte'.

Por su parte, el director del Murec y comisario de esta muestra, Juan Manuel Martín, ha explicado que "en esta segunda exposición de esta sala se pone en conexión directa la realidad del realismo con la actualidad del realismo a través de artistas consagrados, pero relativamente jóvenes".

"La exposición de Joseba es un auténtico lujo, una selección exquisita que muestra a las claras la sensibilidad del artista hacia el realismo y, también, a nuestra provincia. Va a ser otro hito en la joven historia del Murec", ha apostillado.

El protagonista de la muestra, Sánchez Zabaleta, ha destacado que la selección que ha traído a Almería es "una muestra de su trabajo de los últimos años", ya que "ha sido una necesidad el tratar de buscar un espacio pictórico que me viniera bien porque no todos los paisajes son idóneos para mí". "Necesito esa cadencia de la soledad y el ritmo lento", ha añadido.

En este sentido, el autor de 'Almería. La tierra ausente' ha asegurado que "Almería es una tierra maravillosa llena de lugares emocionantes con un paisaje en cierto modo violento con cosas que me seducían desde hace veinte años que llevo viniendo a este territorio".

SOBRE JOSEBA SÁNCHEZ ZABALETA

Joseba Sánchez Zabaleta (1970, Cistierna, León) se licenció en Artes Aplicadas en Zaragoza con solo 17 años y, desde entonces, ha dedicado su vida por completo a la pintura. A los 20 años abrió su primer estudio en Hondarribia y, una década después, se trasladó al interior de Castilla para pintar en plena naturaleza.

Pintor autodidacta, en la actualidad reside en Gaucín (Málaga), donde su obra explora la huella, el paso del tiempo y la memoria. "He aprendido a estar en soledad, y aunque no lo parezca, todo ha ido sucediendo muy despacio", describe el propio autor en su biografía.

Sánchez Zabaleta asegura que su obra "graciosamente se ha ido incluyendo en colecciones privadas, y mágicamente en la permanente del Murec, de Almería, la misma tierra que he pintado a lo largo de estos últimos cinco años de mi vida y donde algún día me gustaría, por qué no, incluso morir".

EL HORARIO DEL MUREC

El horario de visita del Murec y de sus exposiciones temporales es de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos es de 10,00 a 15,00 horas, y en este día la entrada es gratuita, mientras que la entrada general tiene un precio de cinco euros. Los lunes el museo permanece cerrado.

Además, diversos colectivos tienen acceso gratuito al Murec en cualquier horario: mayores de 65 años, menores de 16, estudiantes de entre 16 y 25 años, docentes en activo, titulares del carné joven, personas con una discapacidad del 33 por ciento o superior, y miembros de ciertas asociaciones de arte y museos.

La entrada al Murec también será gratuita los días de Andalucía, de los Museos, de Turismo y cuando se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Entre los nombres propios de los artistas de la colección permanente del museo se pueden mencionar los de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Beruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santonja y Carmen Laffón.

Destaca además el célebre grupo de los realistas de Madrid, donde, además de Antonio López, figuran artistas como María Moreno, Francisco López, Isabel Quintanilla, Julio López, Esperanza Parada y Amalia Avia.