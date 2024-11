El periodista y director Gerardo Sánchez presenta en Fical (Almería) 'Memorias de un cinéfilo sarnoso'

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y director del programa 'Días de cine' de RTVE, Gerardo Sánchez, es el autor de 'Memoria de un cinéfilo sarnoso', un libro que "más bien podría traducirse como una declaración de amor al séptimo arte, pues está elaborado por una persona que vive por y para el cine".

Según explica en una nota la Diputación de Almería, Sánchez lo ha presentado en la tarde de este domingo en el festival Fical en el marco de 'Fical Literario', en el patio de luces de la institución provincial, acompañado por la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola, donde ha confesado que "he estado reflexionando y todo en mi vida ha estado vinculado con el cine".

"Yo, que soy hijo de la televisión y los dibujos animados, recuerdo que el día de mi 50 cumpleaños iba en el coche para el trabajo y escuché en la radio que se celebraban los 50 años del inicio de la emoción de 'Los Picapiedra', es decir, nací el mismo día que 'Los Picapiedra'. Mi abuela nos colaba en el cine Usera, luego me cambié de barrio y viví en la calle del Cine, podría haber sido en otra, pero no, fue en la calle del Cine. Y en casa, cuando era pequeño, me leí un libro que por edad no me correspondía y que se llamaba 'Vamos a hablar de cine' y por eso se llama así la posterior mesa redonda. Casualidades, no sé, pero es verdad que siempre he tenido una relación emocional con el cine", ha declarado Sánchez.

Sobre la evolución de la cultura cinematográfica, ha afirmado que "no sé si la gente no va a las salas de cine porque han cerrado las salas o al revés. Mi educación sentimental ha sido en las salas de cine, pero si ahora se ve en las plataformas digitales, mientras sigan contándose buenas historias, bienvenida sea". En esta línea, cree firmemente en la pervivencia del séptimo arte. "Me reconforma comprobar que todos los años encuentro tres o cuatro películas, realizadas por jóvenes, mujeres, etcétera, por las que merece la pena seguir enamorado del cine", ha celebrado.

EVOLUCIÓN COMO CINÉFILO

En el coloquio con el director de Fical y el público, Gerardo Sánchez ha hablado de la diferencia que para él existe entre cine y películas. Según Sánchez, "hay películas que están muy bien, pero el cine es otra cosa, las realizadas por grandes cineastas, Ahora hay tanta oferta de pantallas, que no estamos orientados. Sacar algo en una pantalla de móvil no es cine. Es un audiovisual, que puede estar muy bien, pero no es lo mismo".

En el libro 'Memoria de un cinéfilo sarnoso', Gerardo Sánchez confiesa que no entiende su vida sin el cine, y en sus páginas entrelaza la realidad con el cine, reflejando cómo las películas han influido en su vida. Desde sus primeras visitas al cine con su abuela hasta sus más de 15 años como director de 'Días de Cine' de RTVE, Sánchez narra su evolución como cinéfilo, utilizando su curiosidad y devoción por el séptimo arte. En este sentido, la Diputación ha destacado que "con un estilo rápido y directo, comparte anécdotas divertidas y sorprendentes, rinde homenaje a sus ídolos y expone a algunos impostores del medio".