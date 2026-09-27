Roquetas de Mar celebra su Feria del Turismo con empresas de 'Sabores Almería' - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un año más Roquetas de Mar se ha convertido en el escenario para la celebración de la tradicional Feria del Turismo con la que se pone punto final a las actividades organizadas por el ayuntamiento a través del área de Turismo y Playas con motivo del Día Mundial del Turismo.

Durante la jornada de este domingo, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, y concejales del equipo de gobierno en el ayuntamiento han visitado esta feria que como cada año se celebra en los aparcamientos del Club Tropicana de la Urbanización, según se recoge en una nota de la Diputación provincial.

La concejal de Turismo y playas, Amalia López, ha mostrado su satisfacción por el éxito y afluencia de público que ha participado en todas las actividades que se han organizado para conmemorar esta jornada con la que se quiere poner de manifiesto la importancia del sector turístico para el municipio de Roquetas de Mar y su liderazgo como destino turístico por excelencia. López ha agradecido la colaboración de las empresas y entidades participantes y ha incidido en que "la cooperación entre el Ayuntamiento y el sector privado es fundamental para seguir mejorando la experiencia del visitante, generar actividad y reforzar la imagen de Roquetas de Mar como un destino competitivo, sostenible y abierto todo el año".

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado la importancia de que iniciativas como esta permitan mostrar todo el potencial turístico de Roquetas de Mar y, al mismo tiempo, servir de escaparate para productos y empresas de toda la provincia. "El turismo es uno de los grandes motores de nuestra provincia y encuentros como esta Feria del Turismo permiten poner en valor no solo los atractivos de Roquetas de Mar, sino también todo lo que Almería tiene que ofrecer a quienes nos visitan", ha señalado.

Carlos Sánchez ha puesto también en valor la presencia de 'Sabores Almería' en esta cita, con ocho empresas de la marca gourmet de la provincia. "Desde la Diputación queremos seguir acompañando a nuestros productores y empresas y facilitar que sus productos estén presentes en espacios que reúnen a vecinos y visitantes. La gastronomía forma parte de nuestra identidad y es también un elemento cada vez más importante dentro de la experiencia turística", ha añadido.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia ha felicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la organización de esta programación y ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones y el sector privado para seguir impulsando la provincia como destino turístico durante todo el año.

La celebración de la Feria del Turismo se ha llevado a cabo durante todo el fin de semana con un amplio programa de actividades dirigido a todos los públicos. Entre las propuestas se han incluido actividades infantiles, exhibiciones de distintas academias y escuelas de baile del municipio, conciertos y sesiones de DJ, así como la instalación de diferentes puestos y de un mercado de artesanía.

La feria también ha contado con un espacio de Sabores de Almería, donde han participado 8 empresas de la marca gourmet de la provincia, que han permitido acercar al público distintos productos de la provincia y completar la oferta gastronómica y promocional de esta cita.

En concreto, las empresas participantes son: Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro, Galamarket, Flor de Sal Cabo de Gata, Miel Sierra Filabres, Embutidos Peñacruz y Migas El Castillico.

Durante la jornada del domingo se han celebrado, además, talleres de gastronomía, actividades infantiles, conciertos y la tradicional paellada gigante, entre otras actividades, con las que se ha clausurado la programación organizada con motivo del Día Mundial del Turismo. Además, distintos establecimientos y empresas del municipio se han sumado a la celebración con promociones y descuentos especiales en karting, buceo y paddlesurf, alquiler de bicicletas y scooters, tren turístico, RoqueBus, alquiler de bicicletas eléctricas y golf, entre otras propuestas.