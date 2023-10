Tessa Kortekaas y Fran Herrero se llevan la Skoda Titan Desert Almería

ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cannondale del Vas Arabay ha ganado las clasificaciones generales masculinas y femeninas, así como tres de las cuatro etapas en categoría masculina y pleno en la femenina en esta Skoda Titan Desert Almería.

Además, este martes se han entregado los trofeos de esta edición de 2023, en el acto celebrado en El Toyo, ha participado el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, quien estuvo acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el delegado de Deporte, José Vélez, el concejal de Deportes, Antonio Jesús Casimiro, el coronel Enrique Gomariz, y el CEO de la Titan World Series, Jesús García, entre otros representantes.

"Es un orgullo ver como esta prueba despierta el interés de los almerienses, y a la vez sirve para potenciar el destino 'Costa de Almería' como un lugar perfecto para practicar deporte los 365 días del año", ha destacado el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería.

La cabeza de lanza de este dominio aplastante ha sido Tessa Kortekaas. Ganadora de la Skoda Titan Desert Morocco este año, ha sumado su segundo triunfo en dos participaciones en pruebas Titan World Series. La neerlandesa afincada en Lanzarote partía como favorita, pero quizás no con este dominio.

Cuatro de cuatro triunfos en Almería, a sumar a los cuatro que ya logró en la Skoda Titan Desert Morocco. Ocho victorias en diez etapas para una corredora que es ya leyenda de estas dos carreras. El dominio ni siquiera se ha atenuado en esta última jornadam en la 'Etapa de la Legión. Espíritu de Marcha'.

Ariadna Ródenas, segunda en la general, lo intentó a la salida. Así que Kortekaas no pudo aflojar ni relajarse. Poco duró la aventura de la valiente ciclista ilicitana. Al paso por el EH2, en la base militar Álvarez de Sotomayor, ya iba en cabeza la líder. Así llego a meta.

Solo Pilar Fernández, tercera en la general a la postre, pudo sostener algo el ritmo de Kortekaas. Nadie sabe aún cómo abordar a esta fuerza de la naturaleza que solo sabe hacer una cosa: ganar por aplastamiento.

Por delante de carrera, Miguel Muñoz entró primero en meta para sumar su segundo triunfo en esta edición. Lo hizo, eso sí, de la mano con su compañero de equipo y ganador de esta Skoda Titan Desert Almería, Fran Herrero. El segoviano, uno de los hombres fuertes en los dos últimos años en Titan World Series, pudo por fin cerrar su victoria en la general.

Tras las dos pasadas ediciones de Marruecos, en las que se quedó a muy poco de lograr el triunfo, la victoria sabe muy bien a un Herrero que se ha mantenido como líder desde el primer día. Al triunfo en esa primera etapa del de Cannondale Vas Arabay hay que sumar los dos logrados por su compañero de equipo Miguel Muñoz.

Solo Pablo Guerrero, vencedor de la etapa Skoda We Love Cyling, ha evitado el pleno de los de Connecticut. Tercero en la general ha sido uno de los nombres más atractivos de esta edición, el del excorredor del equipo Astana Luis León Sánchez. Un más que digno debut para el muleño.

El vencedor de esta edición en la categoría masculina ha afirmado que "no me he podido relajar ni cuando iba escapado en la última etapa". "Después de lo que me ha pasado en Marruecos, no me quería confiar. Pero al final he podido ganar. Por fin. Ya me tocaba", ha trasladado.

Por su parte, la vencedora en la categoría femenina, ha señalado que "sabía que venía en un buen estado de forma y me sentía favorita, pero no sé si tanto". "He ido volando. Incluso mejor de lo que pensaba que iba a ir. Cuatro victorias es increíble", ha dicho.