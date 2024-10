Velefique (Almería) acogerá una nueva edición del 'Veleficuento' entre el 18 y el 20 de octubre

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado una nueva edición del 'Veleficuento', que se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre en las calles, plazas y varios espacios del Ayuntamiento de Velefique.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, ha presentado también las Jornadas de Narración Oral, que tendrán lugar este fin de semana del 5 al 6 de octubre en el Teatro Municipal de Velefique, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Morales ha indicado que "van a convertir a este precioso pueblo de Los Filabres en la capital de la narración oral y de los cuentos de nuestra provincia. Y es que en los próximos días daremos el pistoletazo de salida con las II Jornadas de narración oral, un taller intensivo destinado a profesionales de este arte y por supuesto, el esperadísimo 'Veleficuento', uno de los eventos culturales más queridos por todas las familias de nuestra provincia. Tres días cargadísimos de actividades de primer nivel relacionados con la fascinación que consiguen trasladarnos los cuentos", ha declarado.

"Desde la Diputación Provincial de Almería reiteramos y reforzamos nuestro apoyo a este tipo de actividades porque estamos convencidos de la riqueza cultural, social y económica que suponen para nuestros municipios estos eventos", ha añadido Morales.

La concejal de Cultura de Velefique, María del Mar Segura, ha relatado que "para Velefique es un orgullo acoger este fin de semana cultural con el 'Veleficuento' porque gracias a Diputación podemos celebrarlo. Gracias al taller de Narración Oral acogeremos a unos 20 participantes este fin de semana". "Son sobre todo profesionales dedicados a las bibliotecas y a la docencia y reciben en el pueblo de la narración esa formación para ser narradores", ha aseverado Segura.

Asimismo, Segura ha manifestado que "durante el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre hay muchas familias que viajan a Velefique para compartir cuentos, cultura y para vivir el turismo cultural".

La narradora Paula Mandarina ha destacado que "a día de hoy cuando acudo a los colegios o tengo sesiones de narraciones y hay gente que me dice que soy la del 'Veleficuento'. Eso me llena de orgullo que me relacionen con Velefique y con un festival reconocido, y en el que año vienen narradores que vienen de todo el país como Rafael Ordoñez, Alicia Acosta y Filiberto Chamorro".