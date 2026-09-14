El Mosaico de la Medusa protagoniza el cartel del XLIV Cross Itálica, previsto el 7 y 8 de noviembre en Sevilla

Cartel anunciador del Cross Itálica - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este lunes que el Mosaico de la Medusa ubicado en la Casa del Planetario protagonizará el cartel anunciador del XLIV Cross Internacional de Itálica, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de noviembre en la localidad sevillana de Santiponce.

"Se trata de una simbiosis del deporte masculino y femenino con el espíritu patrimonial del circuito, uno de los más atractivos de la temporada de cross español, visibilizando el Mosaico de la Medusa ubicado en la Casa del Planetario, en el que adopta protagonismo una de las pruebas más relevantes del campo a través en las últimas temporadas: el relevo mixto. Y sin olvidar un guiño a la carrera popular nocturna", ha indicado el director técnicos del Cross, Antonio Ruiz.

Según ha expresado la institución provincial en un comunicado, se trata de un cronograma en el que la carrera popular nocturna protagonizará la jornada del sábado 7, en modalidad mixta y en horario de 18,30 a 21,00 horas aproximadamente.

El domingo 8 acogerá el resto de las pruebas, desde la categoría pitufo hasta las dos carreras internacionales, el Cross Femenino y el Cross Masculino, en un horario que abarca desde las 9,00 a las 15,00 horas aproximadamente.

La organización cuenta con el diputado de Deportes Casimiro Fernández y el director técnico del Cross Antonio Ruiz al frente. En las próximas semanas está previsto que se haga pública la normativa para esta edición.

La misma estará por tanto disponible para deportistas y clubes interesados en la participación, así como para las personas aficionadas al campo a través, podrán consultar tanto en los portales web como en las redes sociales de la Diputación y del propio Cross de Itálica.

Las fechas para solicitar la inscripción estarán disponibles a partir de octubre. En concreto, desde las 10,00 horas del 1 de octubre hasta las 12,00 horas de este mes.

El voluntariado podrá hacer efectiva sus inscripciones entre el 5 y el 30 de octubre y para las personas que quieran inscribirse a las Jornadas Técnicas, una de las actividades paralelas de la carrera poncina, se habilita el plazo entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre.