Andalucía recibe este martes a 887.532 alumnos de ESO, Bachillerato y FP, 11.600 menos que el curso pasado

Archivo - La consejera de Educación, María del Carmen Castillo (2i), visita en Palos de la Frontera (Huelva) el Parque Energético de Moeve, donde alumnos de Formación Profesional están realizando la fase de formación en sus instalaciones. Imagen de archiv - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación permanente para adultos reciben este martes a 887.532 alumnos, lo que supone 11.600 menos que el curso pasado, una tónica que se viene repitiendo año tras año y en todos los ciclos educativos. En un audio remitido a los medios, la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha asegurado que esta bajada de alumnos "no ha supuesto que perdamos recursos ni profesorado", ya que, según sus cifras, se han mantenido los 600 profesores de refuerzo que se incorporaron el curso pasado tras el acuerdo firmado con CSIF, ANPE y UGT.

En total, son 56.524 los profesores en Secundaria. En el caso de la Formación Profesional, la Junta oferta hasta 200.000 plazas en centros sostenidos con fondos públicos de las que alrededor de 30.000 son nueva oferta a distancia y otras 2.000, presenciales. En conjunto, Andalucía dispone de una oferta de 3.832 ciclos formativos y 197 titulaciones con 1.216 profesores de FP. El Consejo de Gobierno tomaba conocimiento la semana pasada de las novedades del curso 2026/2027, en el que un total de 1.776.288 estudiantes se incorporan en septiembre a las aulas andaluzas de 7.248 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. En este sentido, el 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 75,5% (1,34 millones) en la enseñanza pública y el 18,7% (333.384) en la concertada.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad. Según las cifras de la Consejería de Educación, son más de 30.322 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie, según ha remarcado la consejera María del Carmen Castillo en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Desde el curso 2018/2019, el conjunto del sistema educativo andaluz ha perdido más de 150.000 estudiantes. A pesar de contar con menos alumnos, la Junta de Andalucía refuerza de nuevo las plantillas docentes, sobre todo, las de atención a la diversidad, buscando seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer la mejor educación para todos.

En relación con el profesorado, la consejera ha sostenido que "no me parecería mal" que en el proceso de acceso a los grados de Magisterio hubiera pruebas con las que lograr seleccionar a los "mejores" no sólo por conocimientos sino también por actitudes como la vocación. Desde Andalucía, se aboga por una revisión de los planes de estudio de los grados universitario y del máster habilitante, así como más tiempo de práctica antes de acceder a la función pública.

Este curso la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que el curso 2018/2019. Tras el inicio del curso en el segundo ciclo de Infantil y Primaria y ESO, Secundaria y FP, el próximo día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes.