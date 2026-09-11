La Vuelta 2026 en Granada: calles cortadas, recorrido y horarios de la última y penúltima etapa

Participantes de la Vuelta ciclista a España. Imagen de archivo. - Carlos Cid - Europa Press

GRANADA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada se prepara para vivir este sábado y domingo, 12 y 13 de septiembre, las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España 2026. La vigésima y vigésimo primera jornada atravesarán la capital y distintos puntos de su área metropolitana, lo que obligará a establecer cortes de tráfico y modificaciones en la circulación. Por ello, una de las principales dudas de vecinos y visitantes es por dónde discurrirá exactamente la carrera.

La etapa del sábado, la número 20, contará con 186,8 kilómetros y un recorrido de montaña entre La Calahorra y Collado del Aguacil con salida a las 12,30 horas y llegada estimada a las 17,16 horas. A su paso por Granada, los ciclistas atravesarán Lancha del Genil, carretera de la Sierra, Puente Verde, avenida de Cervantes, calle José Tamayo, paseo Laguna Cameros, rotonda del Centro Comercial Serrallo y carretera de Huétor Vega (GR-3202), según la información publicada por el Ayuntamiento de Granada y La Vuelta consultada por

El domingo llegará la última etapa, de 112 kilómetros y perfil llano con punto de inicio a las 16,20 horas y de llegada a las 19,06 horas. El primer paso por Granada se realizará desde la avenida del Conocimiento, con entrada por Armilla, para continuar por calle Torre de Comares, calle La Sultana y la rotonda de la A-395 en sentido Huétor Vega (A-4028).

En el segundo paso comenzará el circuito urbano, con entrada por la N-432 (carretera de Córdoba) y continuación por avenida de Andalucía, rotonda Francisco Pradilla y Camino de Ronda. Desde este punto arrancará el circuito grande, que se completará en dos vueltas y llevará a los corredores por avenida de Fuente Nueva, calle Severo Ochoa, en el carril de sentido contrario, avenida de Constitución, Triunfo, calle Gran Vía, plaza Isabel la Católica, calle Reyes Católicos, Puerta Real y calle Acera del Darro, en ambos sentidos.

El recorrido continuará por paseo del Salón, paseo de la Bomba, calle Cuesta Escoriaza, calle Cuesta Caidero, calle Antequeruela Baja, paseo del Generalife, paseo Sabica y avenida Santa María de la Alhambra, antes de regresar a la carretera de la Sierra, donde los ciclistas circularán en sentido contrario a la altura de la rotonda Duque San Pedro de Galatino. Después pasarán por Puente Verde, paseo de los Basilios, también en sentido contrario, Puente Blanco, paseo del Violón, Rotary, de nuevo paseo del Violón, rotonda de Aviación Española y Camino de Ronda.

En la siguiente vuelta, correspondiente al circuito pequeño, los ciclistas recorrerán Camino de Ronda, calle Recogidas, Puerta Real y calle Acera del Darro, en ambos sentidos, para continuar por paseo del Salón, paseo de la Bomba, calle Cuesta Escoriaza, calle Cuesta Caidero, calle Antequeruela Baja, paseo del Generalife, paseo Sabica y avenida Santa María de la Alhambra.

La carrera volverá a tomar entonces la carretera de la Sierra, en sentido contrario en la rotonda Duque San Pedro de Galatino, y seguirá por Puente Verde, paseo de los Basilios, en sentido contrario, Puente Blanco, paseo del Violón, Rotary, paseo del Violón, rotonda de Aviación Española y Camino de Ronda. El tramo final discurrirá por calle Recogidas, Puerta Real y calle Acera del Darro, en ambos sentidos, antes de afrontar el último paso por el paseo del Salón, donde estará situada la meta.

¿CUÁLES SERÁN LOS CORTES DE TRÁFICO?

La celebración de La Vuelta Ciclista a España obligará a realizar cortes de tráfico en numerosas vías de Granada capital y su área metropolitana. En concreto, el domingo está previsto un corte total desde las 6,00 hasta las 23,30 horas en algunas de las principales vías afectadas, mientras que otras restricciones comenzarán a partir de las 16,30 horas.

Desde las 6,00 y hasta las 23,30 horas permanecerán cortados la calle Acera del Darro, en el tramo comprendido entre Puerta Real y Puente Blanco, y el paseo del Salón y paseo de la Bomba, desde la rotonda Duque San Pedro de Galatino hasta Humilladero.

A partir de las 16,30 y hasta las 23,30 horas, el corte total se extenderá a avenida de Andalucía, desde la carretera de Córdoba (Mercagranada) hasta la rotonda de Francisco Pradilla; Camino de Ronda, en su totalidad; y avenida de Fuente Nueva, desde la calle Méndez Núñez hasta avenida de Constitución, además de sus calles perpendiculares.

También se verán afectadas la avenida de Constitución, desde el cruce de avenida de Andaluces y avenida del Doctor Olóriz hasta Triunfo; calle Gran Vía, en toda su extensión y sus calles perpendiculares; plaza Isabel la Católica; y calle Reyes Católicos, en su totalidad.

El dispositivo afectará igualmente a calle Acera del Darro, entre Puerta Real y Puente Blanco; paseo del Salón y paseo de la Bomba, desde la rotonda Duque San Pedro de Galatino hasta Humilladero; Cuesta Escoriaza y Cuesta Caidero, así como sus calles perpendiculares; paseo del Generalife, paseo de Sabica y avenida Santa María de la Alhambra.

Asimismo, permanecerá cortada la carretera de la Sierra, entre los túneles del Serrallo y la rotonda Duque San Pedro de Galatino, además de Puente Verde y paseo de los Basilios, en su totalidad, y el paseo del Violón, desde Puente Blanco hasta la rotonda de la Aviación Española.

El dispositivo de tráfico también contempla cortes en calle Poeta Manuel de Góngora, en toda su extensión, y en avenida Pablo Picasso, con afección a la calle Andrés Segovia, en el tramo comprendido entre Camino Bajo de Huétor y avenida de Dílar. El Ayuntamiento advierte de que estos horarios son aproximados y podrán adelantarse o prolongarse en función de las necesidades del dispositivo de tráfico y del desarrollo de la carrera.

Asimismo, el sábado, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha informado, a través de sus redes sociales, consultadas por esta agencia, de que se cortará la carretera provincial GR-3200 y el Camino Maitena entre las 15,00 y las 18,00 horas.

El recorrido de La Vuelta atravesará el núcleo urbano de Güéjar Sierra por avenida de La Libertad, Ventorrillo, Hermanas Quirós, Era Moraleda y calle Maitena. Ante ello, el acceso al Collado del Alguacil permanecerá cortado desde este viernes a las 18,00 horas, aunque se permitirá el paso únicamente a residentes.

También se verá afectado el Camino Padules, cuyo acceso permanecerá cortado desde El Tocón de Quéntar. Para facilitar el estacionamiento durante la jornada, el Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento en el solar situado en el Barrio Alto.

Por otro lado, el viernes se realizará un corte total del tráfico, entre las 14,00 y las 17,00 horas, en la carretera de la Sierra, en el tramo comprendido entre Lancha del Genil y la rotonda del Centro Comercial Serrallo, en Granada capital.