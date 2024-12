Castillo: "A veces, el sistema educativo siente que va en otra dirección a la del resto de la sociedad"

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía trabaja con la Consejería de Inclusión Social y con el Gobierno de España en un plan con el que fomentar entre el alumnado tanto de Primaria como de Secundaria la lucha contra la violencia de género, trasladándoles mensajes contra los estereotipos y con los que mostrarles que "hay maneras de llevar las relaciones que son más sanas de las que se ven", sobre todo, a través de las redes sociales.

"El problema es que muchas veces sentimos en el sistema educativo que vamos en contra del resto de la sociedad. Nosotros trabajamos con unos valores de respeto, de igualdad, de solución pacífica de los conflictos y de erradicación de la violencia que luego los alumnos no ven en la televisión ni en las redes sociales", argumenta la consejera María del Carmen Castillo en una entrevista con Europa Press.

Según la Consejería, hay actualmente 800.000 alumnos en Andalucía que "están participando en esos programas de erradicación de la violencia de género" y hay más de 3.000 centros que participan en acciones específicas. "Cuando hablamos de educación, aquí no hablamos tanto de educación reglada sino de educación en el sentido de la tribu. Si no nos comprometemos todos, los medios de comunicación, las grandes plataformas y las redes sociales, se hace un esfuerzo en valores en los centros educativos que, a veces, no tienen respuesta", sostiene la consejera.

"Es importante transmitir valores y creo que la educación formal, la que se hace en los centros educativos, ayuda muchísimo, pero requerimos también que las familias comprendan que ése es el valor que ellos tienen que transmitir después. Pero no desesperamos, creemos que estamos haciendo un trabajo y que, al final, tendrá su fruto".

Sobre esta materia, la Junta ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y prevención del consumo de la pornografía dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes con el lema 'Lo que quieres saber del sexo que no te lo enseñe el porno'. Esta iniciativa se difunde en salas de cine, redes sociales y medios de comunicación. Además, se llevará a colegios e institutos ya que, como ha explicado la Administración autonómica, en este tipo de campañas siempre se cuenta con las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo dada su relevancia social.

Un reciente informe de la Fundación FAD Juventud alerta de que los menores tienen su primer contacto con la pornografía entre los 9 y los 12 años, aunque el consumo se vuelve más regular a partir de los 13, especialmente entre los chicos, quienes suelen buscar activamente este contenido. Ante esto, ha subrayado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una estrategia de sensibilización especialmente dirigida a la juventud con el objetivo de erradica la violencia de género. "La violencia de género no sólo se da en el ámbito doméstico sino que, a través del móvil, se ejerce control" y es esencial que los más jóvenes sean conscientes de ello, explicaba la Junta.