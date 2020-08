Imbroda dice que "no hay debate" sobre no llevar a los hijos al colegio en la obligatoria: "Es según ley"

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado este miércoles que "no hay debate" sobre que los padres que, como consecuencia de la situación del coronavirus, decidan no llevar a sus hijos al colegio cuando estos ya se encuentran en la etapa obligatoria porque "es según ley".

En un vídeo difundido a los medios tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación, el consejero ha señalado que "cada uno es muy libre de hacer lo que quiera hacer", al tiempo que ha apuntado que "decimos que de cero a seis años la educación no es obligatoria pero fomentamos el acceso a esa educación", porque "estamos convencidos de que es fundamental esa formación, no solo desde el punto de vista asistencial y de conciliación, sino también educativo".

Y, por supuesto, en la educción obligatoria de seis a 16 años "no hay discusión ni debate" porque "es según ley", ha indicado Imbroda, quien ha añadido que "si hay algún padre que no quiere, se tramitarán todos los protocolos de absentismo que están establecido no ahora, sino desde siempre".

Imbroda ha dicho que "confía" en que todos "seamos responsables y estemos a la altura en estas circunstancias", y ha lanzado un mensaje de confianza y de determinación de que "va a haber una vuelta al colegio presencial y segura, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe".

Así, ha señalado que la conclusión fundamental tras la Mesa Sectorial "es transmitir un mensaje de confianza dentro de la lógica preocupación que existe en la sociedad en la vuelta al colegio". "Es lógico y razonable que estemos todos un tanto inquietos" y "la intención no es otra que transmitir un mensaje de tranquilidad porque se están tomando todas las medidas", ha abundado.

"El riesgo cero no existe, se puede producir algún positivo en algún centro que se tenga que aislar y ocurrirá como está ocurriendo en todos los países de nuestro entorno. Sería algo normal, lo anormal sería lo contrario", ha manifestado, para incidir en que "se están tomando todas las medidas para que esto no ocurra o para minimizar al máximo el riesgo".

"LA PRESENCIALIDAD VA A ESTAR GARANTIZADA"

Pero, "la presencialidad va a estar garantizada con todas esas medidas de seguridad, se va a hacer de una manera responsable, compartida con todo el mundo y con la colaboración de todos", ha abundado el titular de Educación, quien ha querido agradecer el trabajo de los ayuntamientos, los equipos directivos de los colegios y de la familias, "que están colaborando de una manera responsable para estar a la altura de una situación tan excepcional como esta".

"Y esto también lo que hemos hablado con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial. Les he pedido que estemos a la altura de la responsabilidad y que se planteen propuestas razonables que podamos desarrollar entre todos", ha asegurado.

Además, ha precisado que un mes después de última mesa "el escenario es diferente porque la evolución de la pandemia es diferente", pero "siempre vamos a ir de la mano de la autoridades sanitarias que son las que nos van marcando las pautas para poder abrir nuestras aulas y nos dicen que vamos a poderlas abrir con normalidad; así también nos lo dice el Ministerio de Sanidad y así lo ha dicho también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Sobre si se están haciendo pruebas a los docentes, Imbroda ha explicado que los profesionales de las escuelas infantiles, que comienzan el próximo 1 de septiembre, "son los primeros a los que se les hará ese test en estos días". "Todo está calendarizado y todo el personal docente y no docente tendrá su prueba par una vuelta al aula segura", ha destacado.