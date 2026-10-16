El viceconsejero de Educación reconoce la excelencia de los centros malagueños en el impulso lector durante su visita al IES Los Montes - JUNTA

COLMENAR (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La provincia de Málaga ha obtenido un destacado reconocimiento en la novena edición de los Premios andaluces de buenas prácticas docentes en la organización y funcionamiento de bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura, concedidos por la Junta de Andalucía. Por este motivo, el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, ha visitado uno de los centros premiados, el IES Los Montes (Colmenar), acompañado por el delegado territorial de Educación, Miguel Briones, y el alcalde del municipio, José Martín.

Junto al instituto de Colmenar, los otros dos centros malagueños reconocidos en estos premios han sido el IES Fernando de los Ríos y el CEIP Hernández Cánovas, de Málaga. En distintas categorías, el denominador común de todos ellos ha sido el de situarse a la vanguardia de la innovación pedagógica y del impulso lector.

Este certamen ha contado con la participación de 23 centros de la provincia en la categoría de Bibliotecas Escolares y 15 en la de Fomento de la Lectura.

El IES Los Montes ha sido galardonado con el primer premio en la modalidad de Fomento de la Lectura en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional por su propuesta 'De la coherencia a la excelencia: un modelo integrado de fomento de la lectura en el IES Los Montes'.

Este centro ha sido reconocido por articular un modelo pedagógico de referencia fundamentado en el Plan de Lectura Planificada (PLP), el cual garantiza la lectura diaria transversal en todas las materias. Asimismo, su proyecto destaca por el uso avanzado de herramientas digitales como Moodle Centros, Padlet o Genially, así como por la implantación de adaptaciones basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) orientadas a la atención a la diversidad.

Han detallado desde la Junta en un comunicado que el centro de Colmenar une este reconocimiento a otros importantes premios conquistados durante los últimos años, como fue el XVII Premio Paraíso de Fomento de la Lectura, el pasado mes de 2026, otorgado por la Delegación Territorial de Educación en Málaga.

También el primer premio en los Premios a Planes de Lectura Escolares del curso 2024-2025, concedido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en una edición en la que fue el único centro educativo de Andalucía premiado, o el segundo premio en la VII Edición de los Premios a Centros Públicos de Andalucía con Buenas Prácticas Docentes en Bibliotecas Escolares (curso 2023-2024).

Por su parte, el IES Fernando de los Ríos, de Málaga capital, se ha alzado con el primer premio en la modalidad de Bibliotecas Escolares para centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional gracias a su proyecto 'Efecto Ríos: crónica de una biblioteca en movimiento'.

El fallo del jurado y la valoración técnica destacan una trayectoria continuada de más de dos décadas que ha convertido la biblioteca en un centro estratégico de recursos, mediación lectora, inclusión y dinamización cultural plenamente integrado en el proyecto educativo del instituto.

Entre sus fortalezas sobresalen una amplia colección bibliográfica, la automatización de procesos, la oferta de itinerarios lectores con materiales adaptados y una prolífica agenda sociocultural que abarca talleres teatrales, certámenes y exposiciones, sumada a la implicación activa de las familias y de la AMPA.

En cuanto al CEIP Hernández Cánovas, el galardón recayó en su proyecto 'Biblioalas: leer sin límites. Hacia una biblioteca escolar inclusiva y sin límites'.

La propuesta de este centro educativo ha sido distinguida por su rigor metodológico, sus procesos de autoevaluación, su atención al alumnado con necesidades específicas y por su estrecha colaboración con familias y entidades del entorno. El proyecto destaca, asimismo, por la puesta en marcha de experiencias comunitarias innovadoras, entre las que destaca la iniciativa de la Biblioteca Humana.

Como ganadores del primer premio en sus respectivas modalidades y categorías, el IES Fernando de los Ríos y el IES Los Montes recibirán sendas dotaciones económicas de 4.000 euros, que habrán de ser destinados a la actualización de fondos bibliográficos, la mejora de recursos digitales, el acondicionamiento de espacios y el desarrollo de nuevas actividades de dinamización lectora.

Asimismo, las personas coordinadoras y los respectivos equipos docentes colaboradores en sus proyectos obtendrán las correspondientes certificaciones específicas de mérito. En el caso del CEIP Hernández Cánovas, por tratarse de un segundo premio, la dotación económica será de 2.000 euros más los correspondientes diplomas.

En Andalucía, un total de 112 centros educativos presentaron sus candidaturas a la modalidad Bibliotecas Escolares, premio dirigido al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes en la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares; mientras que 84 lo hicieron a la modalidad Fomento de la Lectura, dirigido al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes para el fomento de la lectura y la mejora de la comunicación lingüística.