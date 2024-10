La FAMP recibe en Sevilla a los participantes del proyecto europeo WE GO COOP para la protección de humedales

Foto de familia de la jornada en torno al proyecto europeo de cooperación transnacional 'WE GO COOP: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica'.

Foto de familia de la jornada en torno al proyecto europeo de cooperación transnacional 'WE GO COOP: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica'. - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) acoge desde este martes y hasta este miércoles unas jornadas de capacitación e intercambio de conocimientos con motivo de su participación en el proyecto europeo de cooperación transnacional 'WE GO COOP: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica'. Se trata del primer encuentro presencial que tiene lugar en el marco del proyecto, que ha congregado en el espacio_RES en Sevilla a todas las entidades que conforman el partenariado internacional de WE GO COOP, procedentes de diversos puntos del litoral mediterráneo europeo.

El coordinador general de la FAMP, Diego Jordano, ha presidido el acto inaugural en el que ha subrayado "el compromiso de la federación en materia de gestión de humedales y protección medioambiental". Asimismo, ha resaltado la naturaleza de WE GO COOP como un proyecto de transferencia, heredero de un conjunto de estrategias testadas en proyectos europeos previos con participación de FAMP alrededor de la herramienta de gobernanza colaborativa multinivel del contrato de humedal, un acervo metodológico que será transmitido en el marco de WE GO COOP a los socios del proyecto menos familiarizados con esta tipología de acuerdos para la protección medioambiental.

Estas jornadas pretenden sentar las bases para garantizar la consecución de los objetivos de WE GO COOP a través de dos hitos fundamentales. Por un lado, el lanzamiento de la comunidad de práctica como una estructura compuesta por representantes de organizaciones públicas, privadas, o de la sociedad civil que tienen conocimientos o competencias en la gestión de las áreas protegidas, y apuestan por el enfoque de la gobernanza ambiental colaborativa. Estos representantes, desplazados hasta Sevilla para el encuentro han sido previamente identificados por cada socio del proyecto de acuerdo con las particularidades de sus territorios, ha explicado la FAMP en una nota.

Por otro lado, las jornadas prevén espacios para la capacitación del partenariado en su conjunto y, especialmente, de los integrantes de la comunidad de práctica. Esta capacitación cuenta con intervenciones de expertos internacionales en materia de gestión de los recursos hídricos, gobernanza, restauración de humedales y conservación de áreas protegidas. Asimismo, se incluyen dinámicas participativas y grupos de trabajo para el establecimiento de hojas de ruta consensuadas que guíen la implementación local del proyecto en cada área piloto, al mismo tiempo que se las dota de coherencia en su conjunto.

WE GO COOP es un proyecto cofinanciado por la UE en el marco del programa Interreg Euro-MED, comenzó al pasado mes de enero de 2024 y tiene una duración de 27 meses. El proyecto cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), ANATOLIKI S.A. (Grecia), el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Roma Tres (Italia), Institución pública Parque Natural de Vransko jezero (Croacia), PPNEA (Albania) y RCDI (Portugal).