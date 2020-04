Villalobos, "conservador" ante la desescalada: "Moreno no ha estado a la altura de los municipios"

Critica que haya quien intente "aprovecharse" de los homenaje a víctimas, ya que "son cosas muy serias"

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalalobos, ha esperado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aborde con la FAMP sus propuestas en cuanto a la desescalada del confinamiento, aunque se ha mostrado "muy conservador" a la hora de llevarla a cabo por comunidades o zonas, advirtiendo además de que la Administración andaluza, "hasta el momento, no ha estado a la altura de los municipios", a los que asegura ha dejado "abandonados" ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Villalobos ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa telemática, en medio de la cual le han notificado que acaba de recibir una llamada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un contacto que Villalobos espera que se centre en esa desescalada y en la puesta en marcha de medidas de reactivación económica, como un plan de empleo.

Sobre la desescalada, el dirigente socialista insiste en que la FAMP tiene que recibir "primero esas propuestas que parece que el presidente de la Junta quiere abanderar", incidiendo en que "cada territorio tiene sus peculiaridades". "No me arriesgaría a hacer en cada territorio o comunidad una propuesta o invento de unos y de otros. Soy muy conservador para eso y la situación es muy compleja", añade, considerando que quizás las zonas rurales "tienen menos peligro".

De cualquier modo, ha subrayado que la Junta "no ha estado a la altura hasta el momento" e insta a preguntar a los municipios "qué es lo que ha hecho exactamente". "Si ahora hay esa gestión, cambia y colabora, bienvenido sea, pero la verdad es la que es", recalca, a lo que suma que tampoco "ha hecho los deberes en cuanto a la administración de equipos de protección individual (EPI) para los servicios de ayuda a domicilio, pese a ser su competencia".

Del mismo modo, ha vuelto a reiterar la petición de que la Junta le dé información a los alcaldes, "las máximas autoridades de los pueblos", sobre el número de infectados en sus pueblos para que "éstos pudieran tomar las medidas complementarias para ayudar a que hubiera los menos contactos posibles".

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS "A SU TIEMPO"

En cuanto al homenaje que Moreno propone que se realice a las víctimas del coronavirus, Villalobos ha dejado claro que "eso se ha de hacer cuando llegue el momento". "Yo no entiendo lo que está pasando y que haya quien se esté entreteniendo en hacer propuestas para poder distinguirse del otro", afirma, mencionando iniciativas como las de colocar las banderas a media asta.

Considera que en este asunto ha de primar el consenso y el acuerdo de la mayoría de los partidos. "¿A qué viene la salida del grupo 'A' diciéndole a todos que ellos son más sentidos? ¿Y los demás no lo son?", se pregunta, advirtiendo de que "estas son cosas muy serias como para no aprovecharse de nada". Así, entiende ya habrá tiempo después y plantea la posibilidad de que los ayuntamientos realicen un acto de recuerdo en sus días festivos locales, "pero ya está". "Cuando ya pase esto haremos todo lo que tengamos que hacer. Somos muy sensibles a estas cosas. Eso no puede ser ni va a salir bien", sentencia.