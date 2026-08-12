El politólogo Pablo Simón analiza este jueves en Cádiz las claves de "las conspiraciones madrileñas"

Archivo - El politólogo Pablo Simón posa en el photocall del acto de entrega de los Premios MADO Madrid Orgullo 2022, en el hotel Palacio de los Duques, a 7 de julio de 2022, en Madrid (España). ARCHIVO. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El politólogo y profesor Pablo Simón será el protagonista este jueves 13 de agosto de una nueva cita del ciclo 'La actualidad en la azotea', que se celebra en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz capital, y donde abordará las claves de "las conspiraciones madrileñas".

En una conversación con Juan Manuel Marqués, director de Diario de Cádiz, el politólogo acercará al público algunas de las claves de la política española, especialmente de ese ecosistema político, institucional y mediático que tiene en Madrid su principal centro de actividad, ha indicado la Asociación de la Prensa de Cádiz en una nota.

Bajo el título 'Diálogo sobre las conspiraciones madrileñas', la conversación permitirá abordar, desde la mirada de un politólogo y la experiencia de un periodista, cómo se construye la actualidad política desde Madrid, qué papel desempeñan los medios de comunicación, los partidos y sus estrategias, y hasta qué punto la cercanía a los centros de poder condiciona la percepción de la realidad del resto del país.

Pablo Simón es uno de los politólogos y analistas políticos con mayor presencia en los medios de comunicación españoles. Profesor universitario, investigador y divulgador, ha centrado buena parte de su trabajo en el estudio de los sistemas políticos, los partidos, las elecciones, la participación ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.

Frente a él estará Juan Manuel Marqués, director de Diario de Cádiz, que aportará la perspectiva periodística y la visión de la actualidad desde Cádiz, propiciando un diálogo entre el centro político y mediático del país y la mirada desde la periferia.

El encuentro forma parte de 'La Actualidad en la Azotea', ciclo de verano impulsado por la Fundación Cajasol y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), que durante los meses estivales reúne en la capital a periodistas, escritores, analistas y personalidades de distintos ámbitos para conversar sobre asuntos de actualidad en un formato cercano y abierto al público.

La cita tendrá lugar este jueves 13 de agosto a partir de las 20,30 horas en la Fundación Cajasol (Plaza de San Antonio, Cádiz). La entrada será libre hasta completar aforo.