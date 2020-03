Más de 25.000 escolares de Jaén disfrutarán de la XXIV edición del Circuito Provincial de Teatro Escolar

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 25.000 escolares disfrutarán este curso del XXIV Circuito Provincial de Teatro Escolar, que organiza la compañía de teatro La Paca con el patrocinio de la Diputación de Jaén, los ayuntamientos de la provincia, la Fundación Unicaja Jaén y la empresa Software Delsol.

Así, tal como ha explicado el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, la programación implica a casi un centenar de centros educativos en más de veinte municipios, "aunando la promoción de la cultura teatral y la defensa de contenidos pedagógicos y valores sociales".

En el acto de presentación, Vera ha estado acompañado de la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín; la directora de la Compañía de Teatro La Paca, María del Carmen Gámez, y el responsable de Comunicación de Software Delsol, Juan Antonio Mallenco.

Vera ha señalado que entre los objetivos de este circuito se encuentra el de "familiarizar a los escolares con el noble y antiguo arte de esta manifestación cultural llamada teatro, contribuyendo así a formar espectadores exigentes, críticos, pero también respetuosos, incitándoles a reflexionar sobre la realidad que les rodea, por eso desde Diputación provincial trabajamos para que pueda llegar a cada uno de los rincones de la provincia".

Con 24 años a sus espaldas, este Circuito de Teatro "ha visto crecer a una generación de escolares de la provincia, e incluso a los hijos de estos primeros escolares" como ha afirmado María del Carmen Gámez.

Desde la compañía teatral La Paca se intenta hacer un circuito "que llegue a cualquier rincón de la provincia donde interese ver teatro y donde haya una base cultural, desde bebés hasta jóvenes, que vean diferentes tipos de teatro de calidad".

Todo ello adaptándose a las nuevas tecnologías y formas de interactuar con la cultura, ya que, como ha señalado Mallenco, "la compañía La Paca innova, adaptando contenidos clásicos a los nuevos niños digitales y siendo capaces de atraer a ese público que ve los contenidos a través de YouTube y plataformas digitales".

En este sentido, a lo largo del curso escolar se está representando un variado repertorio que incluye espectáculos para bebés: 'Bebeclown', 'Garbancita' y 'Soldadito de plomo'; para niños de infantil y primaria: 'Los mágicos cuentos de Andersen', 'La bella y la bestia', 'A jugar con Lorca', 'Canción de Navidad de Dickens', 'Blancanieves' y 'La cocina de los cuentos'.

Asimismo, para un público de jóvenes de secundaria: 'Escuela de Miguel Hernández', 'Palabra de Cervantes', 'Don Juan Tenorio' y 'Lazarillo de Tormes'.

De igual modo, se incluyen obras temáticas de teatro para la igualdad y los valores, como 'Por si acoso (un respeto)', 'Mujeres de ciencia' o 'Escenas de mujer'; y teatro en inglés, con 'The Camelot school of magic', 'Beauty and the beast', 'Agatha Christie's mistery crime', 'Conceited little rat', y 'Romeo and Juliet', complementando las obras con materiales didácticos para que los estudiantes puedan profundizar en los aspectos didácticos de las obras.

De este modo, como ha subrayado Carmen Espín, "durante estos 24 años se ha conseguido apoyar el desarrollo cultural y en valores de los más pequeños, iniciándoles en el gusto por el teatro y ayudándoles a valorar las obras desde la más tierna infancia".