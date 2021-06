El Ayuntamiento de Granada lanza una campaña contra la ciberviolencia a la mujer en las redes sociales

GRANADA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha impulsado, a través de los fondos del Pacto de Estado, una nueva campaña de sensibilización contra el ciberacoso y la violencia de género, en este caso, perpetrados en redes sociales y que bajo el título 'No es amor, no es normal, no lo permitas' advierte del incremento de casos de este tipo de maltrato a las mujeres.

Concretamente, según ha anunciado en una nota el concejal de Granada, José Antonio Huertas, el número de mujeres que por primera vez han acudido en los primeros seis meses del año al Centro Municipal de Información a la Mujer para recibir algún tipo de ayuda o atención ascienden a 62, por lo que se elevan a 874 las atenciones de intervención social, jurídica y psicológica prestadas este año a un total de 480 mujeres.

"Tenemos consultas periódicas especialmente sobre ciberviolencia a las mujeres, por lo que quiero animar a las jóvenes que puedan sentirse acosadas a través de las redes sociales, bien sea por su pareja o expareja o incluso amigos, a que lo pongan en conocimiento de sus familiares y se pongan en contacto con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada para recibir ayuda inmediatamente", ha indicado el edil en la presentación de la campaña.

En este sentido, Huertas ha mostrado el "firme compromiso" del área de Igualdad en la lucha contra la violencia de género por lo que ha considerado de "muy importante" para el Ayuntamiento de Granada poner en marcha campañas de sensibilización a través de las que "queremos alertar a las jóvenes de que la violencia machista no es normal, que no hay que permitirla", ha dicho.

La nueva campaña consta de una producción audiovisual de cuatro episodios, que se emitirá en redes sociales, medios de comunicación y la televisión pública municipal TG7, en los que en alusión al enjambre sísmico que sufrió Granada en los primeros meses del año alerta a las jóvenes de que "la ciberviolencia es un terremoto que sí se puede parar".

El primer anuncio, bajo el título 'No lo permitas', está protagonizado por una joven en la que relata, mientras sucede un terremoto, el ciberacoso que recibe por parte de un joven, "que le regaló un móvil con una tarjeta para que sólo hablará con él", ha explicado Huertas, quien ha añadido "que no es la primera consulta que hemos tenido de móviles con aplicaciones para rastrear y controlar sobre la joven".

De ahí que el edil ha insistido en que "el conocimiento familiar es fundamental", por lo que insta a las jóvenes a "que cuenten si están o sospechan que puedan estar sufriendo ciberacoso y, por supuesto, lo pongan en contacto con los servicios municipales".

Bajo el título 'Da la réplica', el segundo spot, protagonizado por la misma joven, que denuncia "la basura" que supone vivir bajo las amenazas de "ese chico, que no para de acosarme en las redes" por lo que asegura que "ahora la que va a tomar el control voy a ser yo".

El tercer capítulo, titulado 'Toma el control', pone el acento en la reacción que adoptan el acosador por lo que alerta "que no eres ninguna víctima, no es amor, y no es culpa mía, es culpa tuya", a la vez que señala que "esto que estás haciendo" --dice en relación al ciberacoso-- "es un delito".

Por último, la miniserie concluye con 'Sigue adelante' en la que la joven aconseja a otras mujeres a que, "pese a estos días tan agobiantes, ahora está todo más tranquilo", pongan en conocimiento de familiares y especialistas posibles casos de violencia machista.

El concejal de Igualdad ha indicado que, junto a la miniserie que "se recirculará por redes sociales, medios de comunicación y TG7", ha puntualizado, se ha editado carteles que se distribuirán en los centros escolares de la ciudad y en los equipamientos municipales, además de en los mupis.

La nueva propuesta es una continuación de la campaña de sensibilización 'Hay golpes que no se ven, pero que también hacen daño' puesta en marcha el pasado año, "en la que damos un paso hacia delante, especialmente al cerrar el círculo de lo que es el ciberacoso en las mujeres".

En este sentido, Huertas ha indicado que "ahora más que nunca, cuando el confinamiento nos ha obligado a salir a la calle a través de las redes sociales, debemos prevenir a las jóvenes que están sufriendo ciberacoso", a la vez que ha recomendado que "los posibles casos se pongan en conocimiento de las familias".

"Desde el área de Igualdad, entendemos que es un tema fundamental para poder liberar a las jóvenes de este acoso y dejarlas libres y que puedan mantener todos sus derechos", ha asegurado, por lo que ha vuelto a insistir en solicitar al Gobierno central que ratifique la continuación del Pacto de Estado y que no reduzca los recursos económicos a los ayuntamientos como ha sido este año, dado que "esto es un problema de todos y todos tenemos que luchar contra la violencia machista y hacia las mujeres".